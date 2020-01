Jak wieżowce wpływają na jakość życia w miastach

Najbliższa edycja PLACES + SPACES, wydarzenia organizowanego przez Urban Land Institute, odbędzie się 28 stycznia br. w Warszawie. Tym razem spotkanie będzie poświęcone funkcjom oraz wpływowi wieżowców na jakość życia w miastach, a swoimi doświadczeniami z uczestnikami podzielą się architekci z czołowych międzynarodowych pracowni oraz inwestorzy i deweloperzy aktywni na rynku nieruchomości w Europie.

Podczas PLACES + SPACES „The Art of Tall Building” wystąpi m.in. Bill Price, dyrektor ds. rozwoju w brytyjskim oddziale globalnej pracowni WSP. Bill uczestniczył m.in. we wstępnej fazie projektowania wieżowca The Shard, a także w procesie transformacji okolic stacji London Bridge – wiele z jego doświadczeń dotyczy właśnie projektów wysokościowych sąsiadujących z węzłami transportowymi.

Inną firmę doskonale znaną z projektowania emblematycznych wieżowców będzie reprezentował Kent Jackson, Partner w Skidmore Owings Merrill LPP (SOM). Architekci tej pracowni przyczynili się do powstania takich budynków jak najwyższy na świecie Burdż Chalifa w Dubaju, Willis Tower w Chicago oraz One World Trade Center w Nowym Jorku.

W PLACES + SPACES weźmie też udział Yama Karim, partner w doskonale znanej również w Polsce pracowni Daniela Libeskinda. Obecnie Yama uczestniczy m.in. w takich projektach jak rewitalizacja terenów targowych w Mediolanie, wieżowiec Downtown Tower w Wilnie czy kilka inwestycji wysokościowych na Bliskim Wschodzie.

Punkt widzenia inwestorów na rolę niebotyków oraz potrzeby ich użytkowników zaprezentuje James Goldsmith, dyrektor ds. wynajmu w AXA Investment Managers - Real Assets. James odpowiada za proces pozyskiwania najemców dla inwestycji 22 Bishopsgate – 278-metrowego wieżowca powstającego w londyńskim City. Z kolei o polski kontekst dyskusji zadbają uczestniczący w panelu eksperckim: Peter Pecnik, prezes zarządu HB Reavis Poland – firmy tworzącej w Warszawie m.in. zespół trzech wieżowców Varso Place, w tym najwyższego budynku w Unii Europejskiej, a także Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, która obecnie w stolicy realizuje m.in. najwyższą i finalną część kompleksu Generation Park przy Rondzie Daszyńskiego.