Jakie pokrycia dachowe będą modne w 2020 roku?

Najnowsze trendy w pokryciach dachowych idą w parze z najbardziej aktualnymi stylami architektonicznymi. Nowoczesne bryły budynków wymagają zwieńczenia idealnie pasującymi do nich dachami.

Dominującą od kilku lat tendencją w architekturze jest minimalizm. To nurt odznaczający się maksymalną prostotą i spójnym, stonowanym charakterem. Jednocześnie lubi on materiały najwyższej jakości, które same w sobie zdobią modernistyczne budynki.

Przede wszystkim wysoka jakość

Przy tak dużej oszczędności formy każdy szczegół jest widoczny. Pokrycie dachowe musi więc być wykonane przede wszystkim bardzo starannie, z materiałów o najwyższych parametrach technicznych i estetyce. Warto zwracać uwagę nie tylko na kolory i kształty wybieranych profili, ale również na to, z jakiej jakości materiałów są one wykonane i czy mają odpowiednią powłokę, która będzie chronić dach nie tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi i klimatycznymi, ale również nadawać mu odpowiednie, piękne wykończenie.

Prostota formy i nowoczesność dachu dwuspadowego

Jednymi z najmodniejszych są obecnie budynki o bryle prostopadłościanu z dwuspadowym, najczęściej bezokapowym dachem. Tworzone są one z myślą o najwyższej energooszczędności. Najczęściej stosowaną w ich przypadku kolorystyką elewacji są różne odcienie bieli oraz czernie i szarości. Tego typu budynki są również często pokrywane w całości jednym z najmodniejszych materiałów np. blachą, łupkiem, drewnem.

Takie domy wyglądają wyjątkowo zjawiskowo i wyróżniają się na tle tradycyjnego budownictwa, mimo że ich stylistyka jest dość surowa i oszczędna. Podobnie prezentują się dachy, którymi są przykryte. – Idealnie współgrają z nimi nowocześnie prezentujące się blachodachówki w kolorach grafitowych, czarnym lub jasnych odcieniach szarości – mówi Bartłomiej Ukowski, dyrektor handlowy firmy Regamet. Specjalista zwraca również uwagę na formę profilu pokrycia dachowego, który będzie najlepiej pasował do minimalistycznej bryły budynku. – W tym przypadku królują blachodachówki o prostym kształcie, z jak najdelikatniejszymi przetłoczeniami.

Innym rodzajem pokrycia dachowego, które również doskonale wpisuje się w charakter nowoczesnych, minimalistycznych budynków z dachem dwuspadowym, są tradycyjne blachy na rąbek stojący. Choć należą one do najstarszych technologii stosowanych w budownictwie i znajdują zastosowanie na dachach zabytków oraz obiektów sakralnych, to obecnie przeżywają swój renesans i są najbardziej pożądaną postacią pokrycia dachowego na modernistycznych bryłach. Wyglądają niezwykle atrakcyjnie i mają zastosowanie, zarówno jako pokrycie prostych, dwuspadowych dachów, jak i części elewacji tych budynków.

Minimalizm i solidność dachu jednospadowego

Poza prostymi dachami dwuspadowymi, bardzo dużą popularnością cieszą się również budynki z dachami jednospadowymi o małym kącie nachylenia. To kolejny ukłon architektury w kierunku minimalizmu. Sprawdzają się one na terenach o gęstej zabudowie – w miastach i na przedmieściach.