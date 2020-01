Jest umowa na przebudowę Rynku Łazarskiego w Poznaniu

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania i Piotr Subczak, dyrektor Obszaru Budownictwo Inżynieryjne Skanska S.A. podpisali umowę na przebudowę Rynku Łazarskiego. Powstanie tam nowoczesne oraz zadaszone targowisko, wymieniona zostanie nawierzchnia i część infrastruktury podziemnej, przybędzie drzew i zieleni niskiej. Pojawi się także przestrzeń na kawiarniane ogródki i organizację kameralnych wydarzeń oraz fontanna i miejsce zabaw dla dzieci.

REKLAMA

- O przebudowie Rynku Łazarskiego mówiło się od wielu lat - to społecznie ważna i długo oczekiwana inwestycja. Zależy nam, aby przestrzeń ta przez kolejne dziesięciolecia służyła zarówno kupcom i mieszkańcom, jak i turystom, którzy odwiedzają Poznań. Chcemy, aby rynek był przestrzenią wspólną dla wszystkich - z podstawową funkcją handlową, ale też miejscem do odpoczynku oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń społecznych i kulturalnych. Wartością realizowanego projektu jest to, że nie powstawał w zaciszu gabinetów, ale w trakcie licznych konsultacji. W efekcie na Rynku Łazarskim przybędzie zieleni. Pojawią się też dodatkowe rozwiązania techniczne ważne dla kupców oraz innych użytkowników przestrzeni - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. -

Przetarg na przebudowę Rynku Łazarskiego został rozstrzygnięty w grudniu 2019 roku. Wygrała go firma Skanska S.A. Prace rozpoczną się wiosną tego roku, a zakończą jesienią 2021 r. Kwota umowy z generalnym wykonawcą na przeprowadzenie zadania wynosi 42,4 mln złotych - podaje oficjalny portal miejski Poznania.

- Będziemy realizować projekt, który ma wzmocnić i podkreślić potencjał społeczny, kulturalny, handlowy i usługowy centralnej przestrzeni Poznania. Oznacza to, że przebudowa Rynku Łazarskiego świetnie wpisuje się w naszą strategię "Budujemy miasta" i ideę budowania z korzyścią dla społeczeństwa. Poznań to jedno z 7 miast, na których koncentrujemy swoją uwagę. To dla nas ważne, że możemy realizować projekty, które podnoszą jakość życia jego mieszkańców - mówi Piotr Subczak, dyrektor Obszaru Budownictwo Inżynieryjne Skanska S.A.

Do tej pory Rynek Łazarski pełnił głównie funkcję handlową. Po przebudowie stanie się przestrzenią wielofunkcyjną, wychodzącą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. W miejscu obecnego rynku powstanie nowoczesne zadaszone targowisko na planie koła z dogodnym dojazdem i miejscem dla dostaw. Poprawiona zostanie też jakość infrastruktury technicznej. Powstaną nowe szersze chodniki, a przestrzeń umożliwi organizację wydarzeń plenerowych. Pojawi się także zielony skwer i teren na kawiarniane ogródki, fontanna oraz miejsce zabaw dla dzieci.

Skwer im. Kazimierza Nowaka, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Łazarskiego, zyska nowe oblicze - jego północna część stanie się deptakiem (z możliwością dojazdu dla mieszkańców), a wyjątkowy kameralny charakter nada temu miejscu oświetlenie, montowane na stalowych linkach rozciągniętych pomiędzy budynkami.

Zachowana zostanie obecna liczba miejsc parkingowych, a cały teren wokół rynku stanie się strefą zamieszkania z wyniesionymi skrzyżowaniami. Projektowana zieleń będzie mieć naturalny charakter. Nasadzonych zostanie ponad 50 nowych drzew oraz zieleń niska: kwitnące byliny, trawy ozdobne i rośliny cebulowe.