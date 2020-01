Kamienica dla łodzian i dla... jerzyków

Przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi kończy się remont. W budynku powstały mieszkania, lokale użytkowe oraz budki dla jerzyków, pierwsze takie w Łodzi. Nie zabrakło także zieleni.

REKLAMA

Elewacja frontowa kamienicy została wyremontowana w ramach programu „Mia100 Kamienic”, obecnie kończy się gruntowny remont reszty budynku wraz z podłączeniem go do sieci ciepłowniczej. Zachowa on swoją dotychczasową funkcję mieszkalno-użytkową - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

- Obecnie trwają prace wykończeniowe. Duże zmiany zachodzą także na podwórku, które staje się przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców. Murowane budynki gospodarcze zostały wyremontowane, natomiast drewniane rozebrane. Zasadzona została zieleń niska i krzewy. Pozostała część podwórka wyłożona została kostką granitową – mówi Mariusz Kociołek, przedstawiciel wykonawcy inwestycji.

Na budynku umieszczone zostały pierwsze w Łodzi budki lęgowe dla niezwykle pożytecznych jerzyków. Jerzyki to średniej wielkości ptaki, które zamieszkują niemal całą Europę. W naszym klimacie sprawdzają się w walce z dokuczliwymi komarami. W ciągu zaledwie doby jeden jerzyk potrafi zjeść nawet 20 tysięcy komarów, a w ciągu trzech miesięcy nawet 2,5 miliona komarów. Jerzyki są najlepszym, i co ważne, całkowicie naturalnym rozwiązaniem problemu komarów w mieście.

Zakończenie remontu przy ulicy Narutowicza 4 planowane jest w marcu bieżącego roku. Koszt inwestycji to 5 000 000,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk.