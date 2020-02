Kamienne dzieła sztuki przedmiotem licytacji na balu w Muzeum Narodowym w Warszawie

5 lutego w warszawskim showroomie kamienia naturalnego firmy Interstone odbył się wernisaż dzieł sztuki. Stworzono je z myślą o aukcji dobroczynnej, jaka już 24 lutego odbędzie się podczas balu „Spragnieni Piękna” organizowanego przez stowarzyszenie Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie. W tym roku, w trakcie uroczystego balu karnawałowego, odbędzie się licytacja obiektów kamiennych wykonanych przez polskich artystów, jak Jarosław Modzelewski, Katarzyna Kozyra, Karol Radziszewski czy Agnieszka Brzeżańska.

Interstone to działający na ogólnopolską skalę dystrybutor kamienia naturalnego. Odkąd w 2018 roku otwarty został jej warszawski showroom, firma dbała o obecność w nim kamiennych dzieł sztuki i wspierała działalność artystyczną znanego rzeźbiarza Wojtka Pustoły. Ostatnie miesiące stały się jednak przełomowe dla relacji Interstone ze światem sztuki. Firma zdecydowała się zostać partnerem projektu „Spragnieni Piękna” i ufundowała pochodzące z różnych zakątków świata kamienie naturalne. Powstały z nich dzieła sztuki, które staną się przedmiotem licytacji w trakcie dobroczynnego balu organizowanego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po raz 1. można je było obejrzeć podczas wernisażu w showroomie kamienia przy Al. Jerozolimskich 132, który odbył się 5 lutego i zgromadził liczne grono zainteresowanych sztuką przedstawicieli świata architektury, kultury i biznesu.

- Jestem dumny z udziału w tym projekcie. Kamienie, które importujemy do Polski, wielokrotnie same w sobie wzbudzają zachwyt. Gdy trafiły w ręce wybitnych artystów, nabrały jeszcze większego znaczenia. Finalne rzeźby nie powstałyby w wymarzonym przez artystów kształcie bez zaangażowania zaprzyjaźnionej z nami firmy Focus Stones, eksperta w dziedzinie obróbki kamienia. Wierzymy, że zaangażowanie naszych firm jako partnerów aukcji „Spragnieni Piękna” przyczyni się do zebrania pokaźnej kwoty na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie. Po ostatnich trudnych latach, ta kluczowa dla polskiego dziedzictwa narodowego instytucja, zasługuje na wyrazy pamięci, przyjaźni i jak największego wsparcia - mówi Wiesław Sordyl, właściciel Interstone.

Podczas IV Balu Dobroczynnego „Spragnieni Piękna-Przyjaciele”, w aukcji, której partnerami są Interstone, Focus, Desa oraz artinfo.pl, wylicytowanych zostanie dziesięć stworzonych specjalnie na tę okazję prac z kamienia autorstwa: Agnieszki Brzeżańskiej (ur. 1972), Rafała Dominika (ur.1985), Jarosława Modzelewskiego (ur. 1955), Anny Molskiej (ur. 1983), Witolda Orskiego (ur. 1985), Wojciecha Pustoły (ur. 1980), Karola Radziszewskiego (ur.1980) i Zbigniewa Rogalskiego (1975).

Ciekawym eksponatem będzie także rekonstrukcja pracy autorstwa Zbigniewa Warpechowskiego „Plaisir d’existance” z 1971 roku, pokazanej dotychczas tylko raz w legendarnej Galerii Foksal. Niezwykle wyczekiwanym wydarzeniem będzie także licytowany podczas aukcji performens Katarzyny Kozyry, który odbędzie się na oczach wszystkich gości Balu. Zwycięzca tej wyjątkowej licytacji oprócz dokumentacji fotograficznej otrzyma kamienny blok sygnowany przez artystkę.

Michał Suchora, kurator projektu podkreśla, że „rzeźba kamienna to jedna z najstarszych technik artystycznych, towarzysząca człowiekowi od początku rozwoju ludzkości. Trójwymiarowe przedstawienia rzeczywistości od najdawniejszych czasów fascynowały ludzi, urzekały ich swoim zmysłowym, a przy tym konkretnym, beziluzyjnym charakterem. W przeciwieństwie do rysunku czy malarstwa, rzeźba współistnieje w tej samej co jej odbiorca przestrzeni, przez co jej oddziaływanie na widza było zawsze mocniejsze.”

W licytacji rzeźb zaplanowanej podczas Balu w dniu 24 lutego będą mogli wziąć udział nie tylko goście zgromadzeni w Muzeum Narodowym, ale - za pośrednictwem Internetu - każdy chętny. Dzięki tego rodzaju inicjatywom, w ciągu ostatnich 4 lat Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie przekazali na jego rzecz ponad 700 tys. złotych.