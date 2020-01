Klimatyczna inwestycja na Starej Pradze spod kreski TZA Architekci

Na warszawskiej Starej Pradze powstaje kameralny projekt będący kolejną oryginalną inwestycją firmy Agena Development. Zaprojektowana została przez pracownię TZA Architekci w oparciu o przemysłową historię miejsca i dawny klimat Warszawy.

Na warszawskiej Pradze, zaledwie dziesięć minut spacerem od stacji metra Szwedzka, teren po historycznej fabryce mydła i świec „Adamczewski i S-ka” zostanie harmonijnie wpisany w nowoczesne budownictwo, inspirowane przedwojenną zabudową, stając się przykładem najwyższych standardów architektonicznych i częścią pełnej energii tkanki miejskiej.

- Inwestycja powstanie dokładnie w tym samym miejscu, w którym dawniej swoją działalność prowadziła fabryka Adamczewskiego. Wieża będąca symbolem zakładu, stała się również motywem przewodnim wizualizacji naszej inwestycji mieszkaniowej Grodzieńska 19. Chcemy zachować elementy świadczące o tym miejscu i historię, która zapisała się na kartach XIX- i XX-wiecznej Pragi – mówi Łukasz Ingielewicz, prezes zarządu Agena Development SA. – Praga Północ to jedna z najszybciej rozwijających się części stolicy. Ma tę przewagę, że jest perspektywicznie zlokalizowana. Dostrzegają to także nasi klienci, o czym świadczy duże zainteresowanie inwestycją i 20 proc. sprzedanych mieszkań jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

– Podczas projektowania budynku mieszkalnego przy ulicy Grodzieńskiej postawiliśmy sobie za cel, by stworzyć fragment prawdziwej miejskiej tkanki, która będzie impulsem do dalszych zmian tej części Pragi. Zależało nam na tym, by narożna bryła budynku była nowoczesnym akcentem na odcinku ulicy z dominującą przedwojenną zabudową, ale zarazem z szacunkiem odnosiła się do historycznego kontekstu – mówi Aleksandra Targońska z pracowni TZA Architekci.

Materiały zastosowane w elewacji odnoszą się do historycznej Pragi Północ – czerwona okładzina z cegły klinkierowej, bruk ceglany i współczesny akcent w postaci barwionych na kolor cegły prefabrykowanych elementów betonowych nawiązują do materiałów i faktur charakterystycznych dla poprzemysłowych budynków w tej części miasta. Rytmiczne elewacje zostały ożywione rzeźbiarską formą obszernych balkonów w kształcie litery „L”, które nadają fasadom dodatkowy światłocień. Mieszkania przyległe do szczelin rozdzielających segmenty budynku mają dostęp do „mostków” rozpiętych pomiędzy elewacjami, z których roztacza się niecodzienny widok na miasto, zielone dachy i wewnętrzny dziedziniec.

Ciepła, ceglana kolorystyka budynku wykorzystana jest także we wnętrzach – dobrze doświetlone hole windowe zostaną wykończone płytami betonowymi w zbliżonym odcieniu. Posadzki każdej z czterech klatek schodowych i korytarzy na piętrach będą wykonane z eleganckich płyt lastrico, z domieszką kruszywa w tym samym kolorze.

To już drugi projekt autorstwa pracowni TZA Architekci, który powstał na zlecenie firmy Agena Development.