Kolejne Minimaxy rosną we Wrocławiu. To projekt Dziewoński - Łukaszewicz Architekci

Przy wrocławskim lotnisku trwa realizacja drugiego etapu inwestycji Minimaxy. W budynkach hotelowych powstają uniwersalne lokale jedno- i dwupoziomowe z balkonami. Można już oglądać mikroapartament pokazowy. Autorem projektu jest pracownia Dziewoński-Łukaszewicz Architekci.

Drugi etap inwestycji Minimaxy przy ul. Zarembowicza we Wrocławiu składa się z dwóch 4‑piętrowych budynków. Budowa jest już na etapie drugiego i trzeciego piętra. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spółka Dzisiejszy Dom planuje zakończyć inwestycję w grudniu 2020 roku, a odbiór mikroapartamentów możliwy będzie w marcu 2021 roku. Generalnym wykonawcą jest przedsiębiorstwo Alfa-Dach.

W dwóch budynkach znajdzie się łącznie 136 lokali z balkonami. Większość z nich to wysokie na 4 metry mikroapartamenty z antresolą. - Dodatkowa przestrzeń to wielkie udogodnienie – uważa Krzysztof Jabłoński, prezes biura Iglica Nieruchomości. - Antresola pozwala na swobodne rozdzielenie funkcji pomieszczeń. Dzięki niej w tego typu mikroapartamentach mogą nocować nawet cztery osoby - zauważa.

Na ostatnich piętrach zaprojektowano mikroapartamenty jednopoziomowe o powierzchni 24 mkw. Ich lokatorzy będą mieli do dyspozycji pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienkę i przedpokój. Wszystkie lokale mają duże okna, klimatyzację oraz rekuperację w standardzie. Krzysztof Jabłoński zapewnia, że mikroapartamenty z powodzeniem mogą zostać wyposażone we wszystkie niezbędne elementy. – Dzięki przemyślanym układom pomieszczeń są one uniwersalne, choć funkcja hotelowa jest tu dominująca – podkreśla. – Właściciele mikroapartamentów hotelowych przeznaczają je na wynajem. Minimaxy to także odpowiednie lokum na czas studiów – dodaje.