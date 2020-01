Kolejny etap budowy najnowocześniejszego szpitala na Pomorzu zakończony

Na dachu budynku A Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku (CMN) zawisła wiecha. Oznacza to, że zakończył się etap prac konstrukcyjnych, a inwestycja – realizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) – osiągnęła stan surowy. W ramach drugiego etapu prac powstał budynek A oraz łącznik do powstałego wcześniej Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI). Planowany termin oddania budynku do użytku to pierwszy kwartał 2021 r. Za projekt odpowiada pracownia Arch-Deco w Gdyni.

REKLAMA

– To już jest najnowocześniejszy szpital w Polsce, który służy najlepszej uczelni medycznej w kraju oraz mieszkańcom Pomorza – podkreślił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. – Kompleks stanowi unikatowe centrum naukowo-badawcze, stwarzające zupełnie nowe warunki do realizacji innowacyjnych i multidyscyplinarnych projektów z zakresu nauk medycznych.

Łączna kubatura Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wynosi 378 009 m3, z czego budynek A to prawie 141 tysięcy m3. CMN składać się będzie w sumie z czterech budynków. Trzy z nich – budynki A, B i C, ułożono w kształt litery U i połączono trzema łącznikami z wybudowanym wcześniej Centrum Medycyny Inwazyjnej. Ostatni z obiektów kompleksu to budynek D (połączony łącznikiem z budynkiem C). Za projekt całego kompleksu CMN odpowiada gdyńska pracownia architektoniczna Arch-Deco.

– Szpital to ogromny kombinat – tłumaczy Zbigniew Reszka, prezes Arch-Deco. – Przy jego projektowaniu trzeba wziąć pod uwagę bardzo dużą ilość urządzeń, kanałów i instalacji… To wielkie wyzwanie dla projektantów. Ale przy pracy nad tak skomplikowanym i dużym obiektem, jakim jest CMN, oprócz spełnienia wymagań technologicznych, funkcjonalnych oraz zaprojektowania czytelnej i sprawnej komunikacji wewnętrznej, kluczowe było dla nas stworzenie przestrzeni przyjaznej dla pacjentów i personelu. Pacjent po wejściu do szpitala nie powinien mieć problemu z orientacją w przestrzeni. CMN projektowaliśmy tak, aby wejścia były dobrze doświetlone, a gabinety zabiegowe czy sale operacyjne zgrupowane i odseparowane od pokoi szpitalnych. A to wszystko przedzielone jasną, czytelną komunikacją – dodaje.

Budowa CMN została podzielona na dwa etapy. Realizacja pierwszego z nich przypadała na lata 2015-2018 i objęła budynki B, C i D. W ramach drugiego etapu powstał z kolei budynek A (lata 2018-2020).

– Od początku wychodziliśmy z założenia, że projektowany przez nas budynek musi spełniać najwyższe standardy, również w kontekście psychologii architektury – tłumaczy Michał Afeltowicz, architekt prowadzący z biura Arch-Deco. – Jak dowodzą badania, odpowiednie otoczenie wpływa na szybszą rekonwalescencję, jak również na zmniejszenie stresu u pacjentów i odwiedzających. Dzięki użyciu naturalnych materiałów, jasnej, stonowanej kolorystyki czy wprowadzeniu sztuki można wiele zyskać. W pomieszczeniach CMN zaplanowaliśmy dużo naturalnego światła, a okna zaprojektowaliśmy na takich wysokościach, aby leżąc w łóżkach pacjenci mogli obserwować to, co dzieje się na zewnątrz.