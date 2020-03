Kraków odzyskał cenny budynek przy Oleandrach. W planach remont

W krakowskim sądzie rejonowym zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie wydania budynku przy ul. Oleandry 3. Sąd zobowiązał Związek Legionistów Polskich do wydania nieruchomości w terminie do dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, fot. Unsplash

Niszczejący budynek należy do Krakowa, ale zajmuje go od wielu lat bez tytułu prawnego Związek Legionistów Polskich. Zapadł właśnie wyrok w sprawie wydania budynku przy ul. Oleandry 3.

W krakowskim sądzie rejonowym zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie wydania budynku przy ul. Oleandry 3. Sąd zobowiązał Związek Legionistów Polskich do wydania nieruchomości w terminie do dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku. Niszczejący budynek należy do Krakowa, ale zajmuje go od wielu lat bez tytułu prawnego Związek Legionistów Polskich - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

Dom im. Józefa Piłsudskiego powstał w latach 30. ubiegłego wieku w miejscu, z którego 6 sierpnia 1914 r. wyruszyła I Kompania Kadrowa strzelców J. Piłsudskiego. Od 1991 r. budynek jest w posiadaniu Związku Legionistów Polskich, który urządził w nim Muzeum Czynu Niepodległościowego. W marcu 2014 r. krakowski sąd stwierdził, że budynek jest własnością gminy Kraków i powinien być jej wydany. ZLP złożył z kolei wniosek o zasiedzenie budynku. Został on w marcu oddalony przez sąd.

2 stycznia 2019 r. sąd okręgowy w sprawie o odzyskanie budynku przez miasto uznał, że Związek Legionistów Polskich nie ma prawa do zasiedzenia. To prawomocne orzeczenie otworzyło drogę do wejścia do budynku oraz umożliwiło złożenie przez miasto wniosku do sądu o podjęcie postępowania o wydanie nieruchomości.

Władze Krakowa zamierzają wyremontować niszczejący budynek. Zagwarantowane są pieniądze na ten cel zarówno w kasie miejskiej, jak i w budżecie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.