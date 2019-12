Kraków rewitalizuje pl. św. Ducha

Ruszyły prace rewitalizacyjne na pl. św. Ducha. W lipcu 2020 r. zobaczymy nową odsłonę tego miejsca – z kwitnącymi różami, krzewami i zegarami pokazującymi aktualne godziny w miastach partnerskich Krakowa - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

Wykonując kwerendę historyczną Zarząd Zieleni Miejskiej natrafił na informacje dotyczące historii tego miejsca. Postanowiono wykorzystać je w projekcie: niegdyś na placu znajdował się cmentarz, plac targowy, a na początku lat 50. ubiegłego stulecia – dworzec autobusowy.

– Postanowiliśmy wykorzystać dokumentację, również fotograficzną, dworca autobusowego, który funkcjonował tutaj od 1929 do 1952 roku – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. Nawierzchnia dworca była zrobiona z płyt betonowych z dodatkiem bazaltu o wymiarach 3,5 x 4 m, do łączenia ich wykorzystano kostkę porfirową. W procesie rewitalizacji 32 płyty zostaną zamienione na zieleń, dzięki czemu na placu pojawi się prawie 500 m kw. zieleni. Stanowi to prawie jedną trzecią powierzchni całego placu. Rośliny, które pojawią się na placu, to prawie 1000 krzewów róż pachnących, dzięki czemu uzyskanie zostanie efekt ogrodu sensorycznego. W formie żywopłotów posadzimy strzyżone ligustry lub bukszpany, całość uzupełni dąb szypułkowy.

– Przy projektowaniu wprowadziliśmy maksymalnie dużo zieleni, zachowując jednocześnie funkcjonalność miejsca. Plac ponownie będzie pełnił funkcję komunikacyjną – dzięki zaakcentowaniu przejścia od kościoła św. Krzyża do ul. Szpitalnej – zaznacza Kempf. W projekcie udało się wygospodarować kilka miejsc parkingowych. Część placu może być również wykorzystywana jako ogródek kawiarniany. Na placu pojawią się miejsca do siedzenia, z oparciami i podłokietnikami. Kolejnym odniesieniem do dawnej funkcji będą zegary pokazujące aktualne godziny w miastach partnerskich Krakowa. Koszt rewitalizacji wyniesie ponad 2,2 mln zł.