Kraków w prestiżowym rankingu New York Timesa

Kraków zajął 14. miejsce w corocznym rankingu 52 miejsc do odwiedzenia publikowanym przez New York Times, podaje portal www.krakow.pl.

Kraków znalazł się na liście „The New York Times”: 52 places to go in 2020. Stolica Małopolski została doceniona za bogatą historię, kulturę i architekturę, ale także za podejmowane działania mające na celu poprawę jakości powietrza oraz akcje zazieleniania miasta.

Listę miejsc wartych odwiedzenia według amerykańskiego dziennika otwiera Waszyngton. Znalazły się na niej również Sycylia, Tokio, Kopenhaga czy Bahamy.