Łódź rewitalizuje. Trwa remont zabytkowej kamienicy przy OFFie

Eklektyczna, dwupiętrowa kamienica przy ulicy Piotrkowskiej 142 w Łodzi przechodzi gruntowny remont.

Pochodzący z 1881 roku budynek zostanie gruntownie wyremontowany i podłączony do sieci ciepłowniczej.

- Na parterze budynku znajdować się będą lokale użytkowe, w tym jeden przystosowany do prowadzenia restauracji lub kawiarni. Pierwsze piętro oraz część parteru zaadoptowana zostanie na Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnościami. Na potrzeby jego podopiecznych w budynku zainstalowana zostanie winda – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Na wyższych kondygnacjach znajdować się będą mieszkania. - Zmiany zajdą także na podwórku. Do budynku zostanie dobudowany taras służący podopiecznym Domu Dziennego Pobytu, który jednocześnie stanowił będzie zadaszenie części dziedzińca – dodaje Krystian Miksa, Pagma-Bud.

Budynki gospodarcze na terenie posesji zostały wyburzone. Położona będzie nowa betonowa posadzka oraz w wyznaczonych miejscach deska tarasowa. Pojawi się również zieleń. Zasadzone zostaną rośliny, w tym krzewy, drzewa oraz rośliny pnące.

Podczas prac remontowych kamienicy wykonawca remontu odkrył na poddaszu żeliwny zbiornik na wodę, który najprawdopodobniej służył do rozprowadzania wody do mieszkań, po uprzednim ręcznym napompowaniu ze studni. Zbiornik mógł mieć też charakter przeciwpożarowy. Takie rozwiązania nie były powszechnie stosowane w XX wieku, stąd tym bardziej wyjątkowy charakter znaleziska. Jeszcze jedną ciekawostką było wykorzystanie szyn kolejowych do budowy stropu w budynku oficyny.

Remont rozpoczął się w lutym 2019 roku, zakończony zostanie w czerwcu 2020.