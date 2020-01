Łódź rewitalizuje. Zabytkowy dom przy ul. Księży Młyn 8 odzyskał blask

To pierwszy budynek wyremontowany w ramach drugiego etapu rewitalizacji osiedla. Inwestycja realizowana jest z unijnym dofinansowaniem. Co jeszcze odnowione zostanie w tym roku?

Księży Młyn to nie tylko kolejne łódzkie osiedle, to największy zabytkowy kompleks fabryczny, obejmujący posiadłości rodziny Scheiblerów oraz Grohmanów. Twa drugi etap odnowy Księżego Młyna, kosztujący blisko 61 mln zł realizowany jest w Zarządzie Inwestycji Miejskich UMŁ. Obejmuje on odnowę i przebudowę budynków, remont lokali mieszkalnych oraz podwórek i przestrzeni wokół - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

- Projekt dotyczy remontu i przebudowy 29 obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Po jego zakończeniu na mieszkańców będzie czekać 170 nowoczesnych i funkcjonalnych mieszkań z wygodnymi łazienkami i centralnym ogrzewaniem z miejskiej sieci. Projekt ma dofinansowanie ze środków UE w wysokości 39 mln zł – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent miasta Łodzi.

Dzięki realizacji szeregu inwestycji okolica stanie się miejscem, w którym chętnie będą przebywać mieszkańcy a także turyści. Gruntownie wyremontowanych i kompleksowo przebudowanych zostanie 29 budynków.

W ramach projektu na terenie Księżego Młyna powstaną: Klub Księżego Młyna, Świetlica dla dzieci, poczta, Klub Integracji Społecznej, pracownie twórcze oraz restauracja. W ramach projektu poprawiona zostanie jakość i estetyka przestrzeni publicznych.

Prace inwestycyjne w drugim etapie rewitalizacji Księżego Młyna zostaną zakończone do 2022 roku.