Lublin: prężnie rozwijające się smart city w Polsce wschodniej

Dostępność komunikacyjna, inwestowanie w elektromobilność, rozwijanie koncepcji smart city, a także zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie przyszłości miasta czynią z Lublina bardzo atrakcyjne miejsce na mapie Polski.

– Lublin to najprężniej rozwijająca się metropolia Polski wschodniej. Miasto stało się synonimem błyskawicznego rozwoju pod względem społecznym i gospodarczym, co pozwoliło mu dołączyć do czołówki najatrakcyjniejszych do życia i prowadzenia biznesu miejsc w Polsce. Lublin wypracował też silną pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe rankingi stawiają miasto na równi ze stolicami, takimi jak Sofia, Zagrzeb czy Wilno – wynika z najnowszego raportu „Przyszłość zaczyna się tu… Lublin”, przygotowanego przez Colliers International i Urząd Miasta Lublina.

Wśród wymienianych zalet miasta znalazła się m.in. dostępność komunikacyjna. Baza komunikacji miejskiej w Lublinie jest niezwykle rozbudowana, a jej zasięg obejmuje gminy ościenne. Lublin jest jednym z trzech miast w Polsce, które, obok połączeń autobusowych, rozwijają sieć trolejbusową będącą elementem polityki niskoemisyjnego transportu. Miasto wspiera również elektromobilność dla prywatnych środków transportu w postaci wdrażania infrastruktury ładującej dla pojazdów elektrycznych. Ponadto w mieście dostępna jest sieć elektrycznych hulajnóg, skuterów, a także flota rowerów miejskich, którymi można przemieszczać się po 170 km ścieżek rowerowych.

— Dziś duch tradycji dawnego Lublina przeplata się z nowoczesnością, która przejawia się w zaawansowanych technologicznie zakładach przemysłowych, wysokiej klasy powierzchni biurowej, czy rozwijającej się infrastrukturze, ale również w inteligentnym zarządzaniu miastem. Dzięki środkom europejskim mieszkańcy korzystają z ekologicznego transportu miejskiego, rozwija się gospodarka czwartej generacji, wdrażane są kolejne etapy koncepcji smart city. Priorytetem jest także budowa przyjaznych, zielonych przestrzeni w dzielnicach — mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.



Obowiązywanie obecnej Strategii Rozwoju Lublina 2013-2020 dobiega końca. W tworzenie nowej strategii Lublin 2030 miasto postanowiło włączyć mieszkańców. Partycypacyjny charakter projektu pozwoli wyznaczyć optymalny kierunek rozwoju miasta, który uwzględni potrzeby zarówno samorządu, jak i mieszkańców. Projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” został wyróżniony w konkursie Human Smart Cities organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tym samym lubelski ratusz otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,6 mln PLN na jego realizację, która trwać będzie przez kolejne dwa lata.