Luksusowy hotel w Kołobrzegu naszpikowany udogodnieniami

W Kołobrzegu powstaje luksusowy, 14-kondygnacyjny hotel, który będzie jednym z najwyższych budynków w mieście. Na jego terenie znajdą się m.in. basen panoramiczny, kryty kompleks basenowy, kawiarnia widokowa, a także przestrzeń konferencyjna, do której... będzie można wjechać bezpośrednio samochodem.

REKLAMA

Crowne Plaza Kołobrzeg Resort powstaje w atrakcyjnej, uzdrowiskowej części Kołobrzegu, zaledwie 200 m od piaszczystej plaży i 250 m od morza. Obiekt zagwarantuje szereg prestiżowych udogodnień m.in. basen panoramiczny typu infinity-edge, kryty kompleks basenowy, strefę spa & wellness, bar i kawiarnię widokową oraz restauracje. Na terenie inwestycji znajdzie się również przestrzeń o wielorakim przeznaczeniu, która może spełniać funkcję: konferencyjną, bankietową bądź wystawienniczą.

W ramach tej części budynku zaprojektowano salę konferencyjną na 500 osób, z możliwością podziału na mniejsze jednostki oraz z dostępem do foyer z zapleczem bufetowym połączonym z kuchnią hotelową. Crowne Plaza Kołobrzeg Resort będzie umożliwiał, jako jeden z nielicznych budynków hotelowych w Polsce, wjazd i ekspozycję samochodów do przestrzeni konferencji, co pozwoli na organizację wydarzeń związanych m.in. z prezentacją nowych modeli aut.

14-kondygnacyjny hotel będzie jednym z najwyższych budynków w Kołobrzegu. Obecnie na terenie inwestycji trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w 2021 roku. Hotel Crowne Plaza Kołobrzeg Resort oferuje 468 apartamentów dostępnych w sprzedaży w systemie condo apartamentów hotelowych.

Crowne Plaza Kołobrzeg Resort będzie częścią brandu Crowne Plaza Hotels & Resorts, który czerpie z biznesowego charakteru marki, a jednocześnie gwarantuje obecność najwyższej klasy udogodnień spotykanych w najbardziej prestiżowych obiektach wakacyjnych.

- Kołobrzeg to niezwykle ważny punkt na turystycznej mapie Polski, ale nadal brakuje w nim najwyższej klasy obiektów zapewniających odpowiednią infrastrukturę zarówno dla gości indywidualnych, jak i biznesowych. Potencjał realizowanej inwestycji i jej atrakcyjnej lokalizacji dostrzegła międzynarodowa sieć hotelarska. Współpraca z renomowanym partnerem to doskonały sygnał dla osób, które już zainwestowały w apartament w naszym obiekcie lub zastanawiają się nad takim rozwiązaniem. Jesteśmy przekonani, że marka Crowne Plaza podkreśli luksusowy charakter hotelu i przyciągnie do nas gości oczekujących najwyższego standardu - mówi Tomasz Wajsgerber, Prezes spółki Baltic Wave, odpowiedzialnej za realizację hotelu Baltic Wave w Kołobrzegu.