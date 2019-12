Moderna przywraca Katowicom ducha modernizmu. To najnowszy projekt JEMS Architekci dla GTC

GTC uzyskało pozwolenie na budowę Moderny – najnowszej inwestycji biurowej w samym sercu Katowic. Będzie to budynek klasy A położony w samym sercu miasta i oferujący 18 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej na 5 piętrach. Zaprojektowana przez JEMS Architekci "Moderna" to projekt inspirowany katowicką architekturą modernistyczną.

- Dzięki swojej wyjątkowej architekturze nasz nowy budynek będzie współgrał z lokalną społecznością, kreując otoczenie i dzieląc przestrzeń publiczną z mieszkańcami. Jesteśmy przekonani, że Moderna stanie się także istotnym punktem na biurowej mapie Katowic, zapewniającym najwyższej jakości środowisko pracy, zarówno dla obecnych tu firm, jak i tych, które dopiero wkraczają na śląski rynek – komentuje Grzegorz Boczek, dyrektor działu ds. najmu powierzchni biurowych GTC.

Oferta Moderny będzie wykraczać dalece poza modernistyczny styl, a to za sprawą włączenia filozofii well-being w proces projektowania. Budynek będzie harmonijnie łączył zieleń z elementami architektury, tj. wysokiej jakości materiałami, eleganckim lobby, otwartymi tarasami, dwoma zielonymi placami, jak również szerokimi korytarzami prowadzącymi do nowoczesnych sal konferencyjnych, stołówki i holu z windami. Dzięki zapewnieniu szerokiego dostępu do naturalnego światła w przestrzeni biurowej, Moderna stworzy idealne warunki do twórczej pracy, a jednocześnie zapewni przestrzeń pełną spokoju i przyjaznej atmosfery.

Należąca do GTC Moderna to niepowtarzalny “miastotwórczy” projekt, który uzupełni południową część centrum miasta, tworząc przestrzeń do pracy i odpoczynku otwartą dla mieszkańców Katowic i gości. Wewnątrz biurowca powstanie patio, które wraz z chodnikami i ścieżkami zapewni dogodną komunikację pieszą z sąsiednimi nieruchomościami – nowym osiedlem mieszkaniowym, parkiem, kościołem i historycznym centrum miasta. Słowem – wszystko będzie połączone w sposób przemyślany i wygodny dla mieszkańców.

- Aby zmaksymalizować komfort najemców i możliwie zmniejszyć wpływ budynku na środowisko, w Modernie zostaną zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne – dodaje Grzegorz Boczek – Naszym celem jest, aby inwestycja otrzymała certyfikat LEED GOLD, który potwierdzi jej ekologiczne walory.