Modernistyczne przedszkole w nowej odsłonie. Gdynia znów zaskakuje

Nowej elewacji i odtworzenia detali zgodnych z duchem modernizmu doczekało się gdyńskie Przedszkole nr 22. Zabytkowy budynek przy ulicy Hallera przeszedł też termomodernizację.

Nowe oblicze zyskało Przedszkole nr 22, które znajduje się przy ulicy Hallera. Miasto wykonało nową elewację i termoizolację budynku, który powstał w 1951 roku i w którym przez kilkadziesiąt lat wychowywały się kolejne pokolenia młodych gdynian.

- Budynek przedszkola zyskał swoją drugą młodość – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Udało się zrealizować wieloletnie marzenia i plany pracowników, ale także wszystkich gdynian, którzy powierzają przedszkolu pod opiekę swoje dzieci. To wyjątkowe miejsce, otwarte na funkcje integracyjne, wspierające też podopiecznych o szczególnych potrzebach. Nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba zwiększyć niezbędną pulę środków i przystosować budynek do najwyższych standardów. Wysoka jakość edukacji to jeden z filarów wysokiej jakości życia w mieście. Po remoncie Przedszkole nr 22 w Gdyni to prawdziwa modernistyczna perełka tej dzielnicy – podkreśla wiceprezydent Bartoszewicz.

Odświeżony budynek przyciąga wzrok, a po bliższym przyjrzeniu się detalom można zauważyć efekty współpracy projektanta, architekt Joanny Wróblewskiej z Miejskim Konserwatorem Zabytków, gdyż obiekt figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta Gdyni.

- Doraźne prace remontowe przez upływ lat były już niewystarczające, a między innymi ze względu na zabytkowy charakter przedszkole zasługiwało na większe zmiany – zaznacza Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Warto dodać, że tylko w ostatnich latach przeprowadziliśmy już dwie modernizacje, w 2015 i 2017 roku. Wówczas przedszkole zyskało między innymi nową kuchnię, izolację pionową, ogrodzenie placu zabaw i sprzęt sportowo-rekreacyjny. Teraz budynek, który jest własnością miasta będzie bardziej energooszczędny, jednocześnie zadbaliśmy o zachowanie ducha gdyńskiego modernizmu – dodaje.

Do architektonicznych tradycji Gdyni nawiązuje m.in. kolorystyka elewacji oraz detale opasek wokół otworów okien, portal wejścia głównego i wejść bocznych, gzyms wieńczący elewacje, balustrady okienne i balkonowe oraz ozdobne balustrady na dachu pełniące rolę piorunochronu. Z poziomu ulicy Hallera wyróżnia się nowe, duże logo w kształcie misia, z którym identyfikuje się Przedszkole nr 22.