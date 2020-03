Monumentalny zabytkowy pomnik jak nowy

Monumentalny posąg przedstawiający Cesarza Wilhelma to jeden z najważniejszych zabytków naszych zachodnich sąsiadów. Wzniesiony pod koniec XIX wieku monument wymagał pilnego czyszczenia, gdyż z biegiem lat i dekad zaczęły go szpecić liczne zabrudzenia.

Porta Westfalica to miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Detmold. To malownicze, pięknie położone, miasto ma bardzo bogatą i długą historię. Pierwsza wzmianka w kronikach na temat Porta Westfalica pochodzi z roku 1096 roku. Nazwa miasta wywodzi się z języka łacińskiego i znaczy: „Brama Westfalii”. W okolicy Potra Westfalica znajduje się monumentalny posąg przestawiający Cesarza Wilhelma. Jest to jeden z najważniejszych zabytków naszych zachodnich sąsiadów. Wzniesiony pod koniec XIX wieku monument wymagał pilnego czyszczenia, gdyż z biegiem lat i dekad zaczęły go szpecić liczne zabrudzenia. Zadania podjęła się firma Kärcher.

Pomnik cesarza Wilhelma, który ma 88 metrów wysokości, został zbudowany w latach 1892–1896 według planów architekta Bruno Schmitza. Góruje on nad wąwozem Wezery w Porta Westfalica gdzie z wysokości ponad 200 metrów pozwala docenić panoramę okolicy. Od 2008 r. Jest on uważany za jeden z najważniejszych zabytków w Niemczech.

Aby skutecznie poradzić sobie z zabrudzeniami eksperci uznali, że najlepsza będzie sprawdzona już wcześniej przez Kärcher, metoda czyszczenia na linach. Technologia ta była już używana do czyszczenia rzeźb twarzy prezydentów USA na Mount Rushmore w USA i podczas prac czyszczących w Katedrze w Ulm . Dalsze prace porządkowe u podstawy i wewnątrz kopuły są przeprowadzane z poziomu ziemi lub rusztowań. Prace czyszczące połączone były z zabiegami konserwatorskimi prowadzonymi na tym obiekcie przez specjalistów w tym zakresie.

„Dzięki naszej technologii czyszczenia usuwamy brud tak delikatnie, jak to tylko możliwe”, powiedział Thorsten Möwes, ekspert firmy Kärcher, odpowiedzialny za projekt.

„Naszym celem było to, aby czyszcząc nie pozbawić monumentu jego pierwotnego charakteru, a zachować jego piękno dla przyszłych pokoleń”– kontynuował Möwes.

Zanieczyszczenia organiczne usunięto z podstawy pomnika za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody o obniżonym ciśnieniu powierzchniowym 1–1,5 bara w temperaturze podawania wody ok. 90 ° C. Ten rodzaj czyszczenia umożliwia usuwanie mchu i porostów bez uciekania się do korzystania z wysokiego ciśnienia i stosowania chemikaliów. Opóźnia to również pojawienie się nowych porostów. Jest to możliwe, gdyż zarodniki skrywają się także w głębszych warstwach piaskowca, natomiast wysoka temperatura skutecznie sobie z nimi radzi. Kamień wapienny usunięto z piaskowcowej powierzchni za pomocą niskociśnieniowej technologii piaskowania mikrocząsteczkami. Jako ścierniwa użyto drobnego krzemianu glinu (40-90 μm).

W ramach programu sponsorowania kultury globalny lider technologii czyszczenia - firma Kärcher od 1980 roku wyczyściła ponad 140 zabytków na całym świecie. Należą do nich, między innymi: kolumnady na Placu Świętego Piotra w Rzymie, pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, mający ponad 3300 lat Kolosy Memnona w Luksorze, Pomnik przedstawiający prezydentów USA w Mount Rushmore, a także Katedra w Akwizgranie i Kościół Cesarza Wilhelma w Berlinie. Czyszczenie odbywa się zawsze w ścisłej współpracy z konserwatorami zabytków, restauratorami i historykami sztuki.