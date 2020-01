Najlepsza architektura mieszkaniowa na Śląsku: poznaj nominacje Housemarket Silesia Awards 2020

Trwa organizowany przez Grupę PTWP konkurs Housemarket Silesia Awards 2020. Do 15 stycznia można głosować na najlepsze projekty mieszkaniowe, nominowane w sześciu kategoriach oraz wybrać najlepszego dewelopera. Trzy inwestycje rywalizują w kategorii Architektura. Należą do nich: Złota 19 w Katowicach, Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej oraz Apartamenty Zygmunta w Gliwicach. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 6 lutego podczas wydarzenia 4 Design Days 2020 w MCK w Katowicach.

Złota 19 w Katowicach (Premium Profit Service/Zalewski Architecture Group)

Apartamentowce Złota 19 to inwestycja, której przyświecał cel wykorzystania do maksimum niewielkiej powierzchni działki oraz wpisania projektu w kontekst katowickiej architektury, z towarzyszącymi jej minimalistycznymi bryłami i monochromatycznymi barwami. – Głównym założeniem było uzyskanie balansu między wysokimi wymaganiami Inwestora w zakresie powierzchni użytkowej mieszkań, a jakością architektury rozumianej jako relacja z otoczeniem, unikalność obiektu oraz zapewnienie mieszkańcom, poza komfortem i ergonomią, spełnienia wyższych potrzeb emocjonalnych i duchowych – przeżyć estetycznych i uzyskania nastroju we wnętrzach – opowiadają arch. Krzysztof Zalewski z pracowni Zalewski Architecture Group.

Złota 19 to zespół budynków, w skład którego wchodzą dwa pięciokondygnacyjne budynki. Ostatnie kondygnacje przeznaczone zostały na apartamenty o pow. od 100 do 150 mkw., które mają bezpośredni dostęp do tarasów. Z kolei pozostałe mieszkania to lokale o pow. rzędu 50-70 mkw. Dwa podłużne budynki tworzą pomiędzy sobą półpubliczny dziedziniec, stanowiący teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Jednym z priorytetów projektu było wykorzystanie do maksimum niewielkiej powierzchni działki, na której stanął kompleks budynków. Aby to zrobić, architekci zastosowali m.in. szkło profilowe jako doświetlenie części mieszkań. – Powód zastosowania takiego rozwiązania był środkiem na uzyskanie możliwości zbliżenia do granicy działki na odległość o 1 metr mniejszą, niż pozwalałaby na to ściana z oknami – wyjaśnia architekt.

Ciekawie prezentuje się elewacja budynku, która jest jednocześnie odzwierciedleniem modularnego układu mieszkań. Architekci uzyskali na niej efekt swoistej szachownicy, którą tworzą naprzemiennie usytuowane okna i tworzące wnęki loggie w części mieszkalnej oraz pełne i przezierne pola w fasadach klatek schodowych. Dodatkowo autorzy projekty zastosowali zabieg, który pozwolił dodać bryłom budynków lekkości i optycznie je obniżyć, otwierając narożniki (poprzez zaprojektowanie narożnych bakonów i okien) oraz cofając nieco ostatnie piętro.

– Obiekty wyróżniają się lapidarnością i oszczędnością środków wyrazu. Znaczenia nabiera bryła, struktura, przestrzeń, światło – całość, nie zaś detale czy poszczególne materiały. Wierzymy, że dzięki temu zapewniamy użytkownikowi obcowanie z angażującą, ale także inspirująca do obserwacji i refleksji przestrzenią – podsumowuje autor projektu.

Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej (MGSM Perspektywa/Małeccy biuro projektowe)