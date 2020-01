Najlepsza bryła publiczna w Polsce? Te pięć wyjątkowych projektów walczy o główną nagrodę w konkursie

PKO Rotunda w Warszawie (PKO Bank Polski/ Gowin&Siuta), Centrum Promocji Drewna Jata (Nadleśnictwo Łuków/ MMA Pracownia Architektury), Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne w Markach (Mareckie Inwestycje Miejskie/ Punkt Zero), Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum/ Industria Project) i Siedziba Izby Celnej w Krakowie (Izba Celna w Krakowie/ Karpla Konsulting) - to wielka piątka nominowanych w kategorii "Bryła: Obiekty Publiczne" w konkursie Property Design Awards 2020.

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie piątkę nominowanych realizacji w kategorii "Bryła: Obiekty Publiczne",

PKO Rotunda w Warszawie (PKO Bank Polski/ Gowin&Siuta)

PKO Rotunda powróciło na mapę Warszawy w nowej odsłonie. - Jestem pod wrażeniem konsekwentnego podejścia inwestora do projektu. Co ważne, nowatorska jest nie tylko tu geometria, użycie technologii, ale zupełnie inne podejście do przestrzeni bankowych. W tym budynku zmieniło się praktycznie wszystko. Bank jest na dwóch kondygnacjach, a do tego mamy wspaniałą, ogólnodostępną przestrzeń publiczną nie tylko dla klientów banku, ale dla wszystkich warszawiaków - mówił Bartłomiej Gowin, architekt z pracowni Gowin&Siuta odpowiedzialnej za nowy projekt Rotundy.

Nowa Rotunda to 3 tys. mkw. powierzchni na trzech kondygnacjach, konstrukcja stalowa o wadze ponad 500 ton, 1200 elementów tworzących dach i 17 tys. roślin. Nowością jest otwarta dla wszystkich strefa spotkań na poziomie +1 z kawiarnią, miejscem do odpoczynku, pracy i ciekawymi wydarzeniami.

- Rotunda pięknie się zmieniła. Chcieliśmy zachować jak najwięcej z jej pierwotnego kształtu, ale jednocześnie sprostać najnowszym trendom, tak aby nasi klienci byli obsługiwani w jak najlepszych warunkach - zaznaczyła Alicja Drozdowska, dyrektor Oddziału PKO Rotunda.

Centrum Promocji Drewna Jata (Nadleśnictwo Łuków/ MMA Pracownia Architektury)

Centrum Promocji Drewna to obiekt administracji leśnej w gm. Łuków (osada Jata). Pełni też funkcję edukacji leśnej dla grup wycieczkowych i pracowników Lasów Państwowych. - Budynek ma za zadanie promowanie energooszczędnego, prefabrykowanego budownictwa drewnianego oraz propagowanie stosowania odnawialnych źródeł energii - podkreśla Agata Grzyb, architekt MMA Pracownia Architektury.

Architektura budynku spod kreski MMA Pracownia Architektury inspirowana była archetypiczną formą ruralistycznej architektury drewnianej i stanowi jej współczesną interpretację. Budynek zaprojektowano na rzucie wieloboku, w kształcie krzyża. Bryła budynku została ukształtowana w wyniku przecięcia dwóch brył, o różnych wysokościach. W efekcie przecięcia projektowany budynek został podzielony na trzy części – środkową – wyższą, krytą dachem dwuspadowym o nachyleniu 40 stopni, zorientowaną w kierunku północ – południe oraz dwie boczne –niższe, kryte dachem dwuspadowym o nachyleniu 35 stopni, zorientowane w kierunku wschód – zachód.