Najnowsze wieści z budowy Angel Stradom w Krakowie

Angel Stradom to kompleks apartamentowo-hotelowy powstający w Krakowie. Obejmuje on pięciogwiazdkowy hotel Stradom House w obrębie sieci Autograph Collection by Marriot, wraz z powierzchniami konferencyjnymi, salą balową, powierzchnią fitness, spa i basenem, restauracjami oraz barem, oraz obiekt mieszkaniowy dla 134 apartamentów z najwyższej półki, fot. mat. inwestora