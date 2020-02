Największy zadaszony park wodny w Europie. Wielkie otwarcie Suntago już 20 lutego!

Tylko dwa dni zostały do otwarcia największego zadaszonego parku wodnego w Europie – Suntago Wodny Świat. To pierwszy etap projektu Park of Poland znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. - Inwestycja Park of Poland, w tym Suntago Wodny Świat, jest dla nas zarówno wielką szansą jak i wyzwaniem. Wiemy, że miejsca takie jak to mają ogromny potencjał, przede wszystkim dlatego, że zapewniają rozrywkę tysiącom osób dziennie - mówił Idan Greidinger, prezes Park of Poland.

REKLAMA

Suntago, czyli największy zadaszony park wodny w Europie, to pierwszy etap projektu Park of Poland znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. Obiekt zostanie oficjalnie otwarty w najbliższy czwartek tj. 20.02.

- Inwestycja Park of Poland, w tym Suntago Wodny Świat, jest dla nas zarówno wielką szansą jak i wyzwaniem. Wiemy, że miejsca takie jak to mają ogromny potencjał, przede wszystkim dlatego, że zapewniają rozrywkę tysiącom osób dziennie. Suntago to największy zadaszony park wodny w Europie i pierwszy tego typu, tak spektakularny obiekt w Polsce. Park przyjmie gości na tropikalne wakacje przez 365 dni w roku. Mamy też świadomość, że tak duża inwestycja, która do tej pory kosztowała ponad 170 mln euro, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, aby naszym gościom dostarczyć rozrywkę na najwyższym poziomie. Zrobiliśmy wszystko aby goście przekraczając próg Suntago nie tylko czuli magiczną atmosferę egzotycznych wakacji, ale również mieli zapewnioną obsługę jakiej oczekują - mówił Idan Greidinger, prezes Park of Poland.

Przy budowie Suntago bardzo duże znaczenie miały wiedza i doświadczenie naszego partnera strategicznego Unternehmensgruppe WUND, który od 1998 roku z sukcesem realizuje podobne projekty w Niemczech, obsługując miliony gości z całego świata. Firma podzieliła się swoim know-how, co znacząco ułatwiło stworzenie tak różnorodnego obiektu, oferującego atrakcje dla gości w każdym wieku. Dzięki temu park spełnia zarówno funkcję relaksacyjno-zdrowotną, umożliwiając gościom kąpiele w basenach termalnych, sesje w saunach tematycznych, ofertę SPA&Wellnes, jak i rozrywkową. Dla osób szukających niezapomnianych wrażeń stworzyliśmy największą strefę zadaszonych zjeżdżalni wodnych w Europie, basen z falą, rwącą rzekę czy rzekę przygód.

Obiekt umożliwia spędzenie urlopu w Polsce w tropikalnym klimacie 32 stopni Celsjusza, w otoczeniu ponad 740 prawdziwych palm przywiezionych z różnych zakątków świata, zamiast wyjazdu na wakacje za granicę.

W Suntago do dyspozcji będą trzy strefy tematyczne – Jamango, Relax, Saunaria. Dwie ostatnie dostępne będą dla gości powyżej 16 roku życia.

Park of Poland i Suntago Wodny Świat to miejsce zarówno na kilka godzin, jak i dla wielbicieli tropikalnego klimatu, którzy chcą się cieszyć wakacyjną atmosferą jeszcze dłużej. Dla tej grupy przeznaczona będzie wygodna baza noclegowa Suntago Village. Jeszcze tej wiosny do dyspozycji gości będą 92 w pełni wyposażone, nowoczesne domki modułowe ze strefami zabaw dla dzieci, przestrzenią do grillowania oraz recepcją z mini delikatesami.