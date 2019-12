Nice we współpracy z Mario Cucinella Architects tworzy innowacyjną siedzibę centrali firmy w Brazylii

Włoska firma Nice i renomowane studio designerskie MCA - Mario Cucinella Architects rozpoczęły w Brazylii budowę kompleksu przemysłowego o powierzchni 16 tys. mkw. – wyznaczając nowy model zrównoważonego designu w Ameryce Południowej.

Budynek zlokalizowany w Limeirze, na północny wschód od São Paulo, aspiruje do certyfikatu LEED, będzie zwieńczony dachem inspirowanym kształtem tropikalnego liścia. Oprócz konstrukcji dachu, unikatową cechą budynku będzie jego zrównoważona architektura fabryczna. Ponadto, nowa brazylijska centrala Nice jest projektowana jako inteligentna fabryka inspirowana zasadami Przemysłu 4.0 oraz innowacyjnego podejścia do wytwórczości opartego na nowych technologiach produkcyjnych. Dzięki temu następuje poprawa warunków pracy oraz wzrost produkcji.

Kompleks o wartości ponad 100 mln brazylijskich reali będzie nową centralą Nice w Brazylii i jednym z globalnych centrów badawczo-rozwojowych Nice. Projekt MCA reinterpretuje koncepcję budynku produkcyjnego poprzez podjęcie dialogu z otaczającym go środowiskiem i społecznością.

Od strony ulicy budynek będzie miał lekką, otwartą fasadę. Znajdą się tu dwa piętra biur, przestrzenie wspólne, przestrzenie szkoleniowe, salon wystawowy o wysokości trzech pięter oraz wysokie lobby pod intrygująco wysuniętym dachem. Okno w lobby zapewni widok z góry na umieszczone z tyłu zakłady produkcyjne, aby goście mogli przyglądać się zautomatyzowanej linii montażu końcowego. Kładki zawieszone nad halą produkcyjną będą prowadzić do tylnego budynku przeznaczonego dla pracowników i ich rodzin, w którym znajdzie się siłownia, przedszkole oraz kuchnia pod otwartym niebem z tradycyjnym grillem churrasco.

W duchu zrównoważonego rozwoju

Centralę Nice zaprojektowano z myślą o ograniczeniu zużycia energii poprzez szereg pasywnych i aktywnych rozwiązań, które wykorzystują sprzyjające warunki klimatyczne. W rezultacie przez część roku budynek będzie mógł funkcjonować niezależnie od sieci energetycznej, bez emisji dwutlenku węgla.

Dzięki połączeniu masy termicznej i naturalnej wentylacji obszar produkcyjny nie będzie wymagał chłodzenia ani ogrzewania. Wysunięty dach ze szklanymi fasadami zatrzyma promieniowanie słoneczne, jednocześnie wypełniając wszystkie przestrzenie robocze rozproszonym światłem. Za sprawą otwieranych elementów fasady będzie można naturalnie wentylować całą centralę Nice przez dwie trzecie roku.

Fotowoltaiczne panele dachowe o powierzchni 4000 mkw. zaspokoją zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną, pozwalając odłączyć go od sieci energetycznej w słoneczne dni. Dach umożliwi też zbieranie deszczówki w zbiorniku o pojemności 500 m3 do nawadniania i celów gospodarczych.

Teren zostanie obsadzony roślinami trawiastymi, stepowymi i leśnymi właściwymi dla lokalnego klimatu, które będą uzupełniać system cyrkulacji zewnętrznej. Sadzawki i obszary wodne będą odbierać nadmiar wód opadowych i kierować je do rezerwuaru umieszczonego pod budynkiem.

- Projekt jest ukierunkowany na nawiązanie symbiotycznej relacji między obszarem zabudowanym a naturą poprzez interakcję z otaczającym go krajobrazem, reinterpretując tradycyjne brazylijskie elementy architektoniczne i zachęcając użytkowników do korzystania ze wszystkich jego pasywnych rozwiązań - mówi Mario Cucinella z MCA.

- Jesteśmy dumni z tego projektu, ponieważ ucieleśnia on dążenie Nice do innowacji i przełomowych rozwiązań, a także do zrównoważonego designu podnoszącego jakość życia zgodnie z koncepcją Connected Living, którą kierujemy się w pracach nad naszymi produktami – mówi Lauro Buoro, prezes i założyciel grupy Nice. – Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę ze znanym architektem, takim jak Mario Cucinella, który dba o empatię między budynkiem, środowiskiem i ludźmi i który potrafił przełożyć wizję Nice na projekt symbolizujący nasze zaangażowanie

w innowacyjność i wzrost.