Niesamowita metamorfoza Instytutu Konfucjusza, dzięki termomodernizacji

Udana termomodernizacja to nie tylko najlepszy sposób na smog, optymalizację wydatków na ogrzewanie czy zapewnienie przyjaznego mikroklimatu, lecz także szansa na nowe życie dla budynku i jego okolicy. By się o tym przekonać, wystarczy udać się do Krakowa, gdzie przy ulicy Oleandry 2a mieści się wyremontowany Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznajcie jego historię.

Budynek, którego początki sięgają lat 60. XX wieku, do 1972 roku był użytkowany przez Katedrę Geologii Mineralogii Petrografii oraz Zakład Paleontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem swoją siedzibę miał tu Instytutu Nauk Geologicznych. Tak było aż do połowy 2017 roku. Wówczas Instytut przeniósł się do nowoczesnego gmachu na Ruczaju. Wtedy też uczelnia postanowiła, że ulica Oleandry 2a stanie się nowym adresem Instytutu Konfucjusza – Centrum Języka i Kultury Chińskiej, do którego dołączy także Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Jednak budynek, od czasów jego powstania, nie był nigdy remontowany, więc jego stan techniczny i wizualny był – mówiąc wprost – zły. Uczelnia podjęła zatem decyzję, by jeszcze przed wprowadzeniem się nowych użytkowników, poddać obiekt przebudowie połączonej z termomodernizacją.

– Oprócz całkowitej metamorfozy wizualnej budynku i otaczającego go terenu, jednym z podstawowych założeń projektowych była rozbudowa o aulę wykładową – przestrzeń, której dotąd Instytutowi bardzo brakowało. Do tego doszła zmiana układu komunikacyjnego oraz funkcjonalnego, a także kwestia dostosowania budynku do obowiązujących przepisów budowlanych czy potrzeb osób niepełnosprawnych – opowiada autorka projektu, arch. Ewa Miśków-Janik z biura FHU Koliber. Jeśli dodać do tego zastany układ konstrukcyjny budynku i to, kim są jego nowi użytkownicy, realizacja projektu stanowiła niemałe wyzwanie zarówno dla architekta, jak i wykonawcy – firmy Budimex S.A.

Wysiłek się jednak opłacił, wystarczy spojrzeć na efekty. Budynek zmienił się nie do poznania. Instytut otrzymał przestrzeń, umożliwiającą nauczanie na najwyższym, europejskim poziomie. Zyskała także okolica, w którą tchnięto powiew nowoczesności. Elewacje parteru wykonano metodą natryskową z tynku Baumit MosaikSuperFine w kolorze szarym – materiału bardzo odpornego na uszkodzenia. Wyżej natomiast wykorzystano cienkowarstwowy, biały tynk strukturalny Baumit NanoporTop. Jak wyjaśnia architekt, zależało nam na materiale prostym, samoczyszczącym, o drobnym uziarnieniu. Wcześniejsze doświadczenia projektowe z wykorzystaniem tego materiału dawały nam gwarancję, że efekt spełni nasze oczekiwania, a przede wszystkim inwestora. Osłony okienne i pergolę wykonano w kolorze drewna teakowego, z kolei wejście główne to prefabrykowany żelbet.

– Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Instytut Konfucjusza zajmują się bardzo rozległymi obszarami świata. W wielu przypadkach są to kraje często o odmiennych kulturach, o niełatwej historii. Poszukiwaliśmy jakiegoś elementu, detalu, który byłby wspólny dla tych terenów. Zaproponowaliśmy grę światła przez montaż osłon w oknach jako symbol drewnianych wachlarzy. Także kolory elewacji nie są dziełem przypadku – biel, szarość i czysty żelbet są często spotykanymi motywami we współczesnej architekturze Chin i Polski – relacjonuje Ewa Miśków-Janik.