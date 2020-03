Nizio Design International pracuje nad Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Jeden z najciekawszych kulturalnych projektów architektonicznych na świecie – tak jeden z wpływowych międzynarodowych serwisów architektonicznych pisał o Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W zaprojektowanym przez pracownię Nizio Design International Mauzoleum prowadzone są prace budowlane i związane z montażem ekspozycji. Pracownia sprawuje nadzór autorski nad realizacją, a Mirosław Nizio nadzoruje prace nad scenografią i projektem graficznym ekspozycji.

Projekt autorstwa Nizio Design International, który w 2009 roku zdobył pierwszą nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Wsi Kieleckiej, było stworzenie warunków do upamiętnienia ofiar pacyfikacji wsi z 12 lipca 1943 roku. Michniów to miejscowość, która stała się symbolem wszystkich pacyfikacji i represji, jakie dotknęły polską wieś w trakcie II wojny światowej i okupacji. Celem twórców było połączenie programu funkcjonalno-użytkowego architektury z wyrazistą rzeźbiarską formą i symboliczną wymową muzeum-pomnika pamięci. W międzynarodowej prasie branżowej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zyskało miano jednego z najciekawszych projektów architektonicznych realizowanych na świecie.

Architektura spójna z narracją historyczną

Forma budynku zaprojektowanego przez zespół Mirosława Nizio jest wypadkową rzeźbiarskich inspiracji i myślenia o spójności projektowanej architektury z narracją historyczną. Unikatową monolityczną bryłę budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie tworzy 11 segmentów: 5 zamkniętych i 6 otwartych, poprzecinanych pęknięciami, nadającymi obiektowi dramaturgii. Kolejne segmenty ulegają stopniowej deformacji i rozpadowi. Pełna ekspresji architektura i celowa postępująca degradacja kolejnych elementów bryły to symbol eskalacji wojennych represji wobec mieszkańców wsi. Poprzez pęknięcia między poszczególnymi segmentami do wnętrza budynku dostaje się naturalne światło, które zależnie od pory dnia i roku, modeluje przestrzeń ekspozycji.

Beton, drewno i czarna stal

Wystawa stała Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zajmie powierzchnię 1, 7 tys. mkw. i pokaże etapy pacyfikacji. To nad nią pracuje aktualnie zespół grafików pod kierownictwem Mirosława Nizio. Uwaga głównego projektanta skupiona jest dziś na jednoczesnym nadzorze nad pracami budowlanymi oraz tworzeniem treści merytorycznych i elementów scenografii, które zostaną tymi treściami uzupełnione. Materiałami, które dominują we wnętrzu, a zarazem stają się nośnikiem treści, które wzmocnią ekspozycyjną narrację są: beton, drewno oraz czarna stal walcowana na gorąco. Ich faktury, barwy oraz zapach oddziałują na zmysły zwiedzających. Na powierzchni betonu odwzorowano odcisk drewna. Część wewnętrznych betonowych ścian posłuży m.in. do wyświetlania projekcji multimedialnych. Ciekawym elementem wystawy będą wielkoformatowe rzeźbiarskie obiekty o nieregularnych kształtach, do których wykończenia wykorzystano odzyskowe drewno ze starych chat i stodół. Sczerniałe, spalone i zaimpregnowane deski mają charakterystyczny zapach, który wypełni wnętrze. Na część obiektów, w kolejnym etapie, nałożone zostaną blachy z czarnej stali z nadrukami, prezentującymi historię pacyfikacji, które stanowią jeden z elementów prezentacji muzealnej narracji. W kaplicy Mauzoleum powstają elementy wyposażenia, ołtarz i ławki. Dodatkowo, 270 mkw. przeznaczono na ekspozycje czasowe, które będą prezentowane w obiekcie.