NovaPark z międzynarodowym eko-certyfikatem po raz siódmy!

NoVa Park jest jedynym centrum handlowym w województwie lubuskim, które może pochwalić się zielonym certyfikatem BREAM In-Use. Obiekt otrzymał go już po raz siódmy.

Już po raz siódmy NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim otrzymało międzynarodowy certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM In-Use – jeden z najważniejszych w Europie systemów oceny budynków pod względem ekologicznym.

NoVa Park uzyskało wynik – „excellent" („doskonały”) – w procesie certyfikacji BREEAM In-Use w kategorii „Asset Performance” oraz „very good” („bardzo dobry”) w kategorii „Building Management”. NoVa Park otrzymuje takie wyróżnienie nieprzerwanie od 2014 roku.

NoVa Park spełnia najwyższe standardy proekologiczne. Obiekt wyposażony jest w urządzenia służące ochronie środowiska, automatyczne systemy odczytów wskazań liczników oraz sterowania urządzeniami, dające możliwość optymalizowania ich pracy pod kątem energooszczędności. Dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań technologicznych, zużycie energii jest mniejsze, a ochrona przed emisją zanieczyszczeń jeszcze wyższa. Wdrożone rozwiązania proekologiczne zapewniają także komfort użytkowania zarówno Klientów, jak i pracowników NoVa Park.

– Cieszymy się, że NoVa Park regularnie otrzymuje certyfikat BREEAM In-Use, który potwierdza spełnianie wymagań ekologicznych. Oznacza to, że NoVa Park pomyślnie zdał egzamin z bycia EKO i działa zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. W trosce o środowisko naturalne, od lat inwestujemy w rozwiązania proekologiczne, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy rośnie świadomość klientów w tym temacie i przykłada się coraz większą wagę do dbania o ekologię – mówi Anna Krajczyńska, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

BREEAM to jedna z najbardziej rozpowszechnionych wielokryterialnych metod ekologicznej certyfikacji budynków w Europie, w tym nieruchomości komercyjnych. Każda inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM oceniana jest w 10 kategoriach: zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja i transport do i z budynku, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologię i ochrona przed emisją zanieczyszczeń.