Nowa przestrzeń zmieni oblicze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Fontanna, plac z ozdobną zielenią czy parking dla samochodów i rowerów. Teren przed głównym budynkiem oraz kampus Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej zmieni się nie do poznania. - Zmieni się zupełnie klimat tego miejsca - mówi Jarosław Krause, architekt i twórca projektu z Art Projekt K&M.

Teren należący do Uniwersytetu Morskiego wypięknieje i zyska bardziej nowoczesny wygląd. Stanie się też miejscem spotkań dla studentów i mieszkańców. Rewitalizacja tej przestrzeni to jeden z elementów realizowanego etapami, przez władze uczelni, całego planu przebudowy, który rozpoczął się cztery lata temu - podaje oficjalny portal miejski Gdyni.



– Wykonano już prace wewnątrz budynku. Wyremontowane są korytarze i sale konferencyjne. Oczywiście jeszcze nie wszystkie, bo robimy to etapami. Odświeżona została też elewacja. Teraz realizujemy zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym. Będziemy tu mieli m.in. ławeczki, parkingi dla rowerów czy fontannę, która ma nam umilić czas. Równolegle trwa pierwszy od kilkudziesięciu lat remont Wydziału Nawigacyjnego. Przed nami jeszcze remont hali sportowej. Natomiast w przyszłym roku akademickim rozpoczniemy zagospodarowanie kampusu za murami uczelni. To miejsce, które będzie służyło nie tylko studentom i pracownikom, ale również mieszkańcom. Zależy nam na tym, żeby się otwierać na gdynian. Na nowym kampusie będzie można posiedzieć sobie m.in. w parku, zostaną też wprowadzone ekologiczne rozwiązania – mówi Agnieszka Czarnecka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W ramach prowadzonych prac powstanie reprezentacyjny plac z elementami małej architektury. Zachowane zostaną istniejące drogi dojazdowe. Dodatkowo przewiduje się ich rewitalizację, czyli naprawę ubytków w kostce brukowej i zniwelowanie miejsc zapadniętych.



– Jeśli chodzi o układ symetryczny – wejście w centrum, a po bokach dojazdy, to to praktycznie w projekcie się nie zmieni. Symetria zostanie zachowana. Będzie jednak trochę przesłoniona przez małą architekturę. Natomiast zmieni się zupełnie klimat tego miejsca. Z jednej strony powstanie fontanna, a w części centralnej przy wejściu stanie infokiosk. Będzie też teren rekreacyjny, z miejscami do siedzenia, przeznaczony zarówno dla studentów, jak i dla mieszkańców. Miejsc do odpoczynku nie zabraknie też przed wejściem do klubu studenckiego. Wszystko dopełni oświetlenie oraz nowa roślinność. Wieczorem i w nocy światła będą oświetlały zieleń i ją podkreślały. Zniknie natomiast parking przed wejściem, który w późniejszym etapie zostanie przeniesiony na teren kampusu uniwersyteckiego – mówi Jarosław Krause, architekt i twórca projektu z Art Projekt K&M Sp. z o.o.



Aktualnie prowadzone są prace ziemne związane m.in. z budową fontanny. Będzie ona ozdobą placu. Znajdzie się ona po prawej stronie od wejścia do budynku. Ma mieć 43,90 metrów kwadratowych i składać się z 24 dysz spieniających. Woda będzie z nich wyrzucana w górę, z możliwością regulacji strumienia. Natomiast słupy wody podświetlane różnymi kolorami. Fontanna będzie działać wiosną, latem oraz wczesną jesienią. Zostanie wykonana w formie szczelnej żelbetowej niecki wykończonej płytami kamiennymi.



– Mamy tu około 1200 metrów kwadratowych i musimy ten teren zagospodarować. W tej chwili uzbrajamy fontannę. Widać już jej zarysy, razem z komorą technologiczną. Za chwilę przyjdzie czas na rury odwodnieniowe, zasilanie dysz, będą też wstawiane pompy. Mamy też do wykonania infrastrukturę podziemną i oświetlenie. Dla mnie to ważny projekt i bardzo się staram, żeby wszystko było jak najlepiej, bo sam część życia spędziłem na tej uczelni – mówi Wojciech Hilger, wykonawca projektu, właściciel firmy Prasbet z Grudziądza.