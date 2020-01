Nowa szkoła powstanie na warszawskiej Woli. Wykonawca już z umową!

Nowa szkoła powstanie na warszawskiej Woli. Koncepcję szkoły opracował architekt Radosław Guzowski, zaś wybuduje spółka Mirbud.

Mirbud wybuduje szkołę podstawową w warszawskiej dzielnicy Wola. Wartość umowy to ponad 37,5 mln złotych.



Szkoła będzie zlokalizowana w rejonie ulicy Jana Kazimierza, pomiędzy ul. Kacpra Karlińskiego i ul. Bodzanty na Odolanach w Warszawie. Obiekt będzie miał ponad 7,7 tys. mkw. powierzchni użytkowej i docelowo pomieści około 700 uczniów szkoły podstawowej i „zerówki".



- To dla dzielnicy bardzo ważna inwestycja, bo posłuży wszystkim mieszkańcom, dlatego bardzo się cieszę, że udało się rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę – mówi Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola.



Ze strony Mirbud umowę podpisał wiceprezes zarządu Sławomir Nowak. - Będziemy realizować inwestycję zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, mając na uwadze wygodę i komfort również okolicznych mieszkańców– mówi Sławomir Nowak.



Obiekt będzie gotowy do stycznia 2022 roku.