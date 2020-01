Nowe wytyczne unijne, czyli co się zmieni w polskim budownictwie?

Polska jest zobowiązana wprowadzić do 10 marca br. zalecenia znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budyn­ków (EPBD). Celem dyrektywy jest dekarbonizacja zasobów budowlanych do 2050 roku. Co, w praktyce, oznacza to dla budownictwa i architektury w Polsce? Które mechanizmy warto zastosować?

Do 10 marca 2020 r. Polska jest zobo­wiązana do wprowadzenia zaleceń znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budyn­ków (EPBD), której celem jest dekarbonizacja zasobów budowlanych do roku 2050. Komisja Europejska wska­zuje kierunki, jakie powinny realizować krajowe polityki – pozostaje jednak pytanie jakie mechanizmy zadziałają w Polsce. Eksperci przekonują, że aby osiągnąć cel konieczne jest zwiększenie skali termomodernizacji z około 1 proc. do 3 proc. A do tego potrzebne jest skuteczne wdrożenie przepisów i wzrost świadomości społecznej.

Jak czytamy w najnowszej, V edycji „Barometru zdrowych domów”, który powstał z inicjatywy Grupy Velux, zmiany wprowadzone w dyrektywie unijnej w sprawie charakterystyki energe­tycznej budynków (EPBD) postawiły sobie za cel pełną dekarbonizację europejskich zasobów budowlanych do 2050 roku. Oznacza to ograniczenie zużycia energii konsumowanej przez budynki o 50-60 proc. i niemal całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Spełnienie tego celu wy­maga dynamicznego zwiększenia tempa termomodernizacji istniejących budynków, ale też powszechnego stosowania odna­wialnych źródeł energii, a także zmiany struktury wykorzystywanych dotąd źródeł ciepła, w kierunku tych odnawialnych. Państwa członkowskie mają czas do 10 marca 2020 roku na wdrożenie zmienionej dyrektywy.

– Jest to szalenie ambitne zadanie, co wyraźnie widać na przykładzie Polski gdzie 70 proc. budynków jednorodzinnych jest ogrzewanych przy użyciu węgla, a tylko 1 proc. można uznać za energooszczędne – mówi dr. inż. Szymon Firląg, z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel na Polskę „Buildings Performance Institute Europe”. – Osiągnięcie zakładanej redukcji emisji ga­zów cieplarnianych wymaga zwiększania tempa termomodernizacji z około 1 proc. obec­nie do 3 proc. rocznie w przyszłości. Zyskają na tym wszyscy – właściciele budynków, środowisko naturalne i przedsiębiorcy, ponieważ wysoce efektywne, komforto­we i inteligentne budynki są kluczem do dekarbonizacji. Dodatkowo w przypadku Polski niezwykle ważna jest zmiana struk­tury źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania i podgrzewania wody – dodaje Szymon Firląg.

– Dyrektywa zwraca szczególną uwagę na powiązanie efektywności energetycznej ze zdrowym klimatem wewnętrznym. To ważna zmiana, gdyż budynki powinny przede wszystkim służyć ludziom i ich zdrowiu. Zatem należy wdra­żać takie rozwiązania technologiczne i regulacje prawne obejmujące zarówno budynki nowe, jak i te poddawane reno­wacji, które będą gwarantowały miesz­kańcom zdrowy klimat wewnętrzny. Trzeba mieć na uwadze to, że inwestycja w zdrowie ludzi, jest kluczowa dla polskiego społeczeństwa, a także, jak pokazują analizy zawarte w raporcie „Barometr zdrowych domów”, ma olbrzymi wpływ na gospodarkę – podkreśla Adam Ambrozik, dyrektor ds. korporacyjnych w firmie Velux Polska.