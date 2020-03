Nowoczesne zarządzanie zielenią w Warszawie

Warszawa wprowadza internetową inwentaryzację miejskich drzew. Serwis mapowy ułatwi zarządzanie zielenią. Można tam sprawdzić np. gatunki drzew, zasięg koron, ich kondycję i wycinki. Trwają prace nad Kartą Praw Drzew ze standardami kontroli, pielęgnacji i realizacji inwestycji w pobliżu roślin.

REKLAMA

– Cyfryzacja pozwala nam lepiej zarządzać warszawskim drzewostanem. Na terenie stolicy znajduje się około dziewięć milionów drzew, z czego duża część została posadzona tuż po wojnie. Kondycja wielu z nich nie jest najlepsza. Mapa Koron Drzew umożliwi nam podejmowanie racjonalnych decyzji. Na jej podstawie można określić na przykład, gdzie są pilnie potrzebne dodatkowe nasadzenia – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Mapa Koron Drzew zawiera rozmieszczenie i zasięg koron drzew. Można też na niej sprawić m.in. powierzchnię drzew i krzewów, wysokości drzew, ich gatunki oraz przebarwienie liści i kondycję biologiczną roślin. Mapa jest już w pełni funkcjonalna dla północnej części Warszawy, a do końca roku 2020 będzie można sprawdzić stan drzewostanu całego miasta. Służy do kontroli stanu zdrowotnego zieleni oraz przestrzennego planowania inwestycji. Na przykład, na jej podstawie można zauważyć, że drzewa rosnące na miejskich podwórkach czy w parkach są w lepszym stanie zdrowotnym, niż te w pobliżu ulic. Mapa dostępna jest w zakładce „Zieleń” na stronie mapa.um.warszawa.pl.

W planie jest także szersze wykorzystanie danych Mapy Koron Drzew np. do wyceny i oszacowania skali usług ekosystemowych tzn. sprawdzenia, ile zbadane drzewa mogą pochłonąć szkodliwych substancji albo jak dużo wody są w stanie zmagazynować.

Karta Praw Drzew

– Obecnie mamy skomplikowany system i wiele jednostek zarządzających terenami zielonymi. Chcemy ujednolicić metodologię monitorowania stanu drzew – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Sposobem na rozwiązanie tego wyzwania będzie dokument określany Kartą Praw Drzew. Zawiera m.in. osiem praw każdego drzewa: do życia, do przestrzeni, do warunków umożliwiających prawidłowy wzrost, do tego, by proces inwestycyjny nie wpływał negatywnie na jego trwanie, do czystego środowiska, do życia w grupach, do istnienia jako złożona całość ekosystemu i do opieki.

Drzewa tworzą miejsce przyjazne do życia i adoptują miasto do zmian klimatu. Jednolite standardy podkreślają istotną rolę drzew w stolicy, jak i regulują ingerencję w roślinność. Zasady towarzyszące Karcie Praw Drzew zawierają instrukcję dokonywania przeglądów drzew w Warszawie i nadawania im klas ryzyka – te zdefiniują, jak często dane drzewo powinno być monitorowane. Dzięki temu warszawscy ogrodnicy będą wiedzieli, gdzie muszą szczególnie skupić swoje wysiłki przy kontroli i pielęgnacji.

Dokument będzie zawierał wymogi poprawiające warunki siedliskowe zwierząt, wpływające na żywotność drzew oraz zwiększające ich bezpieczeństwo. Wypisane też będą standardy inwestycyjne, projektowe i warunki udostępniania terenu czy ochrony zieleni podczas robót budowlanych. Karta Praw Drzew obecnie jest w etapie ostatecznej redakcji, a w najbliższych tygodniach trafi pod głosowanie Rady m.st. Warszawy.