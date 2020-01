Nowości IKEA na luty. Marka zachęca do zrównoważonego stylu życia

IKEA to marka znana z zaangażowania w inicjatywy na korzyść zrównoważonego rozwoju i ekologii. Szwedzka marka zaprezentowała lutowe nowości, które pomogą zadbać o zdrowie ich użytkowników i o środowisko.

W lutym IKEA zachęca do bardziej zrównoważonego stylu życia i wprowadzenia harmonii do wnętrza. Naturalna paleta barw i rustykalne wzory pomogą osiągnąć spokój w domu. Wśród nowości znajdziemy produkty, które zadbają nie tylko o nastrój, ale również o nasze zdrowie i środowisko, jak zasłona oczyszczająca powietrze czy wspierający aktywne siedzenie stołek.

Naturalne tkaniny wykonane z materiałów ze zrównoważonych źródeł, praktyczne, plecione kosze i piękne odcienie zieleni to ukłon w stronę bardziej świadomego życia i troski o środowisko. Dzięki lutowym nowościom od IKEA możemy zadbać nie tylko o atmosferę i komfort w naszym domu, ale również o planetę.

Komplet pościeli PRAKTBRÄCKA wygląda jak dzieło sztuki, dzięki kwiatowym motywom inspirowanym XVIII-wiecznymi wzorami z zabytkowego Musée de l’Impression sur Étoffes (Muzeum Tekstyliów Drukowanych) we Francji. Na łóżku czy kanapie pięknie zaprezentują się również poszewki na poduszki, jak na przykład wykonana częściowo z ramii – wytrzymałego, naturalnego materiału

– ROTFJÄRIL z fantastycznym motywem motyla, który przyciąga spojrzenia domowników i gości.

Nowa pora roku to mnóstwo świeżych pomysłów! Pracując nad nimi, nie zapomnijmy jednak, że zbyt długie siedzenie jest zmorą dla zdrowia kręgosłupa. Właśnie dlatego powstał nowoczesny stołek LIDKULLEN, który wymusza aktywne siedzenie i zapewnia ciągły ruch. Ten piękny minimalistyczny dodatek o prostych liniach i zaokrąglonych krawędziach jest nie tylko elegancki, ale również wspiera zdrowie, bez względu czy pracujesz z domu, czy z biura. Sam zdecyduj czy wolisz siedzieć, czy stać jedynie lekko się o niego podpierając.

Premiery tego miesiąca to również niebanalne dodatki. Kosze TJILLEVIPS są wyplatane ręcznie

z sześciu różnych włókien roślinnych: bambusa, rattanu, trawy morskiej, włókna bananowca, topoli i juty. Każdy z nich jest wyjątkowy, a najlepsze w nich jest to, że nie tylko pięknie wyglądają, ale również zapewniają nowe stanowiska pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników. Gwiazdą tego miesiące są również wyczekiwane zasłony GUNRID o wyjątkowych supermocach. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii opartej na fotokatalitycznej powłoce na bazie minerałów, zasłony oczyszczają powietrze w naszym domu! Aktywowana światłem słonecznym powłoka rozkłada cząstki typowych zanieczyszczeń, na przykład tlenki azotu znajdujące się w spalinach z kuchenek gazowych oraz rozpuszczalniki, takie jak formaldehyd, który przedostaje się do powietrza z plastikowych przedmiotów, farb i mebli. Ta wyjątkowa zasłona dba o powietrze, którym oddychamy, a w dodatku nie potrzebuje do tego energii elektrycznej i wymaga znacznie rzadszego prania niż zwykłe zasłony. Ale to nie wszystko – tkanina wykonana jest z przetworzonych butelek PET, dzięki czemu jest bardziej przyjazna dla środowiska.