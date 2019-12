Ogrody Krakowian, czyli sposób na zieleń w betonowej dżungli

Sprzyjają nawiązywaniu więzi społecznych, zwiększają bioróżnorodność, umożliwiają mieszkańcom dużych aglomeracji miejskich spędzanie czasu na świeżym powietrzu - tak nieocenioną rolę pełnią miejskie parki kieszonkowe. W Krakowie przez trzy lata powstało ich dwadzieścia. Wszystko dzięki projektowi Ogrody Krakowian.

REKLAMA

- Krakowska zieleń przez kilkadziesiąt lat nie była priorytetem w zarządzaniu miastem - bez planu rozwoju, niedofinansowana, zaczęła mocno odstawać od standardów, które mogliśmy doświadczyć w miastach europejskich. Kiedy w 2015 r. powołano Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, zostaliśmy postawieni przed olbrzymim wyzwaniem - jak sprostać oczekiwaniom mieszkańców, jak spełnić ich marzenia o zielonym mieście" - pisze Katarzyna Opałka z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w swojej pracy „Ogrody Krakowian - zielona akupunktura miasta”.

Od początku swojej działalności Zarząd przeprowadził kilkadziesiąt konsultacji społecznych, spędzając setki godzin na rozmowach z mieszkańcami. Na tej podstawie opracowany został plan działania. Plan, który zakładał działanie szybkie, bowiem Krakowianie dosyć mieli już długiego czekania. Odpowiedzią na ich potrzeby stały się projekty krótkoterminowe, umożliwiające sprawną realizację. Tak powstała idea Ogrodów Krakowian, czyli krakowskich parków kieszonkowych, niewielkich przestrzeni, umożliwiających spędzanie wolnego czasu w otoczeniu przyrody, rozsianych po całym mieście, umożliwiających dostęp do zieleni każdemu jego mieszkańcowi.

Docelowo plan zakłada, że do 2023 roku każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do takowego Ogrodu w obrębie 500 metrów od miejsca, w którym mieszka. Warto przy tym podkreślić, że Ogrody Krakowian powstają nie tylko w centrum miasta, ale również na jego obrzeżach, na blokowiskach, zapomnianych czy zapomnianych skwerach publicznych.

Parki kieszonkowe, nazywane także mikroparkami to niewielkie zielone przestrzenie, powstające w zwartej zabudowie miejskiej, na miejskich nieużytkach. Oprócz poprawy warunków życia w mieście i zwiększenia bioróżnorodności, "kieszonki" są również centrami życia lokalnej społeczności, sprzyjają interakcjom mieszkańców i zacieśnianiu więzi społecznych.

Pierwszy Ogród Krakowian powstał w 2016 roku, a przez kolejne trzy lata zrealizowano dwadzieścia innych krakowskich parków kieszonkowych. Chociaż wszystkie mikroparki są realizowane tak, aby zachować ich stylistyczną spójność, to jednocześnie każde z powstałych miejsc ma swój indywidualny charakter - motyw przewodni, wokół którego budowany jest projekt. I tak, na przykład, w Krakowie istnieje Motyli Ogród Krakowian z motywem przewodnim motyli, Dębowy Ogród Krakowian, w którego centrum stoi będący pomnikiem przyrody dąb szypułkowy czy Literacki Ogród Krakowian, którego motyw przewodni nawiązuje do patrona ulicy, przy której został zlokalizowany, kronikarza Galla.

Najnowszy projekt, jaki powstanie w ramach inicjatywy Ogrody Krakowian zostanie zrealizowany w kultowej krakowskiej dzielnicy Nowa Huta. Park będzie nosił nazwę Teatralnego Ogrodu Krakowian z uwagi na sąsiedztwo Teatru Ludowego (motyw przewodni został opracowany po konsultacjach społecznych zarówno z przedstawicielami Teatru, jak i mieszkańcami Nowej Huty). W parku znajdą się liczne nawiązania do sztuki teatralnej, jak scena plenerowa czy teatrzyk na świeżym powietrzu. Historię Nowej Huty "opowie" informator, który stanie na terenie parku. Z klimatem Nowej Huty harmonizować będą również materiały wykorzystane w projekcie - punktem wyjścia jest betonowa płyta o wymiarach 50x50 cm, której forma została przeniesiona do układu nawierzchni, nasadzeń roślin a także kubaturowych mebli miejskich oraz urządzenia do zabawy.