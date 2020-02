Ogrody Ulricha zazielenią się na nowo! To efekt współpracy WXCA z Ingka Centres Polska

Historyczne Ogrody Ulricha w Warszawie odzyskają dawny blask. Rewitalizacja przestrzeni obejmuje tereny parkowe oraz zabytkowe szklarnie i jest realizowana przez firmę Ingka Centres Polska. Autorem projektu jest pracownia WXCA.

W skład Ogrodów Ulricha wchodzą Park, Willa oraz Szklarnie, których historia sięga XIX wieku. Chociaż niegdyś kojarzone z nowoczesnością (pierwsza w Warszawie żelazna szklarnia przeznaczona do uprawy ananasów była w 1835 r. prawdziwą sensacją), lata świetności mają już dawno za sobą. W 1958 r., po śmierci ostatniej właścicielki, gospodarstwo zostało znacjonalizowane i stopniowo ulegało zaniedbaniu, pomimo że w 1976 r. do rejestru zabytków zostaje wpisany Park, a w 2001 r. – Szklarnie, Dwór Ulrichów i budynek drewniany.

Po otrzymaniu pozwolenia konserwatora zabytków rozpocznie się proces przywracania Ogrodom Ulricha ich dawnego blasku. Firma INGKA Centres, właściciel centrum handlowego Wola Park chce stworzyć miejsce, które – uwzględniając wyniki konsultacji społecznych – będzie wpisywało się w potrzeby całych rodzin, oferując przestrzeń przeznaczoną na spotkania, handel i gastronomię. Autorem projektu rewitalizacji terenu przed centrum handlowym Wola Park i szklarni jest warszawska pracownia WXCA.

Wraz z postępującą budową metra i otwarciem kolejnych jego stacji dostępność komunikacyjna tej części Warszawy będzie rosła. Już teraz Wola Park jest ważnym punktem dla mieszkańców miasta, a zwłaszcza dla osób z Woli, Bemowa i okolic. Dziś poza zakupami, nasi klienci chętnie korzystają z nowoczesnej przestrzeni coworkingowej, siłowni czy kina. Poprzez rewitalizację Ogrodów Ulricha rozszerzymy ogólnodostępną przestrzeń publiczną, oddając do dyspozycji gości klimatyczne, atrakcyjne i angażujące centrum życia społeczności – podkreśla Anna Bożenko, dyrektor Wola Park. - Przygotowanie projektu, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzgodnienia zakresu prac z konserwatorem zabytków zajmą wiele miesięcy, ale efektem tego procesu będzie miejsce, które – choć zachowa historyczny charakter oryginału – będzie także na wskroś nowoczesne.

Według planów rewitalizacja potrwa 2 lata. W oczekiwaniu na rozpoczęcie prac, po uzgodnieniu z konserwatorem, postawione zostało tymczasowe zadaszenie reliktów Szklarni, wymieniono także ogrodzenie ochronne terenu budowy. Główną funkcją zadaszenia jest ochrona zabytkowych elementów konstrukcyjnych przed niekorzystnym wpływem pogody. Natomiast na elementach nowego ogrodzenia widnieją grafiki, dzięki którym można odświeżyć sobie historię zabytkowego terenu i obiektu oraz rodziny Ulrichów, jak również zobaczyć wizualizację koncepcji architektonicznej projektu.

Stary Park rozkwitnie nową zielenią

Przekształcenie Parku polegać będzie między innymi na powiększeniu jego obszaru, co nastąpi poprzez rozwinięcie pasów zieleni na teren placu rozdzielającego dwie części parku. Wschodnia część Parku będzie poddana znacznej przebudowie, zmierzającej do uczynienia go przestrzenią przyrodniczą, oferującą ciekawe doznania zmysłowe z włączeniem elementów edukacji i zabawy.