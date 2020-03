Oto najnowszy projekt Grupy Plus Architekci

Projekt, w którym harmonijnie łączą się rzeczy teoretycznie kontrastujące: relaks i aktywność, bezpieczna przystań z bliskością miejsca pełnego wyzwań, łono natury i wielkomiejski zgiełk oraz jednolita, ale zindywidualizowana estetyka. Za ideą najnowszego projektu Zendo Wilanów stoi zespół doświadczonych specjalistów. Projekt powstał w pracowni Grupa Plus Architekci.

Wilanowskie Zawady przyciągają tych, którzy kochają ciszę, nieograniczony kontakt z przyrodą i pozamiejski spokój, a jednocześnie cenią swój czas, dlatego szczególnie ważny jest dla nich szybki dojazd do centrum stolicy. Do tego niebawem, po otwarciu wilanowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy, rejon ten zyska ekspresowy dostęp w kierunku zarówno zachodnich, jak i prawobrzeżnych dzielnic miasta, nie tracąc nic ze swego spokojnego charakteru. Rekreacyjna część Zawad to nadwiślańskie tereny objęte programem Natura 2000, które z pewnością docenią pasjonaci spacerów po plaży, kolarstwa czy innych form aktywnego wypoczynku. Zendo położone jest ponadto w pobliżu Parku Kultury, ogrodu botanicznego w Powsinie i uzdrowiskowego Konstancina.

Jeden z w swoim rodzaju

Miłośnicy natury w bliskim sąsiedztwie dużego miasta, którzy zdecydują się na zamieszkanie na osiedlu Zendo Wilanów będą mogli wybrać spośród dostępnych opcji w ramach kształtu bryły domu, rodzaju elewacji, a także rozkładu pomieszczeń i powierzchni. Zindywidualizowana zabudowa jest głównym wyróżnikiem i atutem tego kameralnego miejsca o łącznej powierzchni 6300 mkw.

Elewacje budynków zostały zaprojektowane w wersji tynkowanej lub z wentylowaną elewacją z sosny termo, która jest nie tylko bardzo trwała, ale też nie wymaga bieżącego utrzymania technicznego, podczas gdy dachy pokrywa blacha powlekana w kształcie rombu. Detale wykończeniowe glifów okiennych i wybranych akcentowych fragmentów ścian pokrywa twardy laminat elewacyjny w kolorze grafitowym. Domy wyposażono ponadto w nowoczesny system ukrytych rynien, gwarantujący bezusterkowe użytkowanie, a także układ wentylacji mechanicznej z rekuperacją zużytego powietrza, co jest rozwiązaniem ekonomicznym i generującym oszczędności. Tak wysoki standard budynków mieszkalnych, a także przemyślany układ osiedla, oferujący jednostkowe rozwiązania pod parasolem harmonijnej koncepcji architektonicznej, gwarantuje maksymalną swobodę, przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa i wspólnotowości.

Architekci sukcesu

Za ideą Zendo Wilanów stoi zespół doświadczonych specjalistów działających w branży architektonicznej i na rynku nieruchomości. Projekt osiedla powstał w utytułowanej butikowej pracowni Grupa Plus Architekci, która specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych i hoteli, a także w architekturze wnętrz. Jej założyciel i główny projektant Tomasz Wuczyński jest autorem kilkudziesięciu budynków i wnętrz: od powierzchni i budynków biurowych, przez hotele, po prywatne wille i wnętrza apartamentowe. Z kolei za realizację inwestycji odpowiada Hype Developement, który wkracza na rynek nieruchomości premium, czerpiąc z doświadczenia wspólników aktywnie działających w branży od wielu lat. Deweloper stawia na architekturę ceniącą przemyślane, funkcjonalne rozwiązania wdrożone z zachowaniem najwyższych standardów estetycznych. A zaufanie, jakimi darzą go klienci wynika z dbałości o wysoką jakość obsługi w ramach w pełni bezpiecznego procesu zakupu domu. Zendo jest efektem filozofii świadomego, odpowiedzialnego projektowania i budowania, tak pożądanej na polskim rynku deweloperskim.