Otwarcie Hotelu Grano zbliża się wielkimi krokami. Bryła to dzieło KD Kozikowski Design, a wnętrza Ideograf

Zbliża się termin zakończenia budowy Hotelu Grano, który realizowany jest na gdańskiej Wyspie Spichrzów przez spółkę Dekpol Deweloper. Bryła budynku zaprojektowało biuro KD Kozikowski Design, zaś wnętrza to dzieło studia Ideograf - Pauliny Czurak. Ukończenie inwestycji nastąpi w lutym 2020 r.

REKLAMA

Hotel Grano to kolejny obiekt należący do sieci hotelowej Grano Hotels, utworzonej latem bieżącego roku. W ramach nowej marki funkcjonują już Hotel Number One by Grano oraz Grano Apartments (wcześniej Apartamenty Nowa Motława). Obiekty te goszczą turystów już od 2017 roku i również mieszczą się na Wyspie Spichrzów. Atrakcyjna lokalizacja Hotelu Grano położonego zaledwie 250 metrów od gdańskiego Starego Miasta zapewni gościom dostęp do najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych, takich jak Bazylika Mariacka, Fontanna Neptuna czy malownicze Długie Pobrzeże.

- Otwarcie Hotelu Grano zbliża się wielkimi krokami. Przyjmujemy już pierwsze rezerwacje na pobyty w obiekcie od kwietnia przyszłego roku. Wierzymy, że połączenie wysokiego standardu, doskonałej lokalizacji oraz atrakcyjnych udogodnień sprawi, że na pobyt w Hotelu Grano zdecydują się liczne grupy gości, poszukujących komfortu na najwyższym poziomie, a także niezapomnianych doświadczeń – mówi Arkadiusz Skobrosz, dyrektor Hotelu Grano.

W hotelu zaprojektowano elegancką strefę spa i wellness, wyposażoną w basen, siłownię oraz trzy gabinety zabiegowe. Hotel Grano będzie mógł się poszczycić autorską restauracją, w której będą królować dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Do lokalu będzie przynależał letni ogródek.

Bryła budynku zaprojektowana przez Biuro Architektoniczne KD Kozikowski Design nawiązuje do zabytkowych spichlerzy, z których niegdyś słynęła ta część miasta. Posiadały one charakterystyczne strzeliste dachy, które odwzorowano w architekturze hotelu. Do dawnych dziejów nawiązuje także sama nazwa obiektu – „grano”, czyli po włosku „ziarno” to hołd oddany czasom świetności Wyspy Spichrzów, której spichlerze setki lat temu magazynowały zboże przeznaczone na handel. Motywami, które królują w designie wnętrz są natomiast kwiaty i wino. Oryginalny projekt wnętrz to dzieło renomowanego studio Ideograf – Pauliny Czurak.

Z noclegu w czterogwiazdkowym hotelu będzie można skorzystać już od kwietnia 2020 r.