Pełen nowoczesnych technologii. Taki jest nowy biurowiec Espes

Szkło, aluminium i eleganckie drewno w nowoczesnym wydaniu połączone z surowym betonem i fototapetą wybraną przez pracowników - tak wyglądają nowe wnętrza biurowe Espes Office, siostrzanej firmy marki Espes. Szklane fasady budynku wykonano ze szkła o niskiej przenikalności energii, a na dachu - urządzono zielony ogród.

Espes to polski producent i dystrybutor szklanych ścian biurowych z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Drugi, dodatkowy obiekt dopełniający infrastrukturę firmy zlokalizowanej w podwarszawskich Michałowicach był w planach spółki już od kilku lat. Oczekiwania wobec rozbudowy od początku były jasno sprecyzowane: celem było stworzenie zautomatyzowanego zakładu obróbki szkła. Dziś to 500 mkw najnowocześniejszych maszyn i technologii i dodatkowe 230 mkw biura siostrzanej firmy Espes Office – meble biurowe.

Dynamiczny rozwój polskiego rynku biurowego, a z tym działalności firmy, spowodowały, że obecny budynek otwarty w 2008 roku stał się zbyt ciasny by spełniać swoją rolę. Dzisiaj został przekształcony w centrum magazynowo - logistyczne profili aluminiowych, które są bazą ścian szklanych Espes.

Doświadczenie oraz doskonała znajomość procesów pozwoliły na zaprojektowanie ergonomicznej przestrzeni produkcyjnej w nowym budynku. Obiekt rozplanowano tak, aby pojazd transportujący szkło miał możliwość bezpośredniego wjazdu do hali. Rozładunek i obróbka następują przy wykorzystaniu profesjonalnych manipulatorów, przyssawek, suwnic i systemów pneumatycznych i hydraulicznych. Od wyładunku, aż po wyjazd szyb gotowych do montażu na obiektach biurowych, proces jest maksymalnie uproszczony i zautomatyzowany.

- Stworzenie dedykowanego zakładu obróbki szkła pozwoliło nam na zwiększenie, zoptymalizowanie i ulepszenie procesu produkcji przy zachowaniu najwyższej jakości, która jest kluczowym elementem naszej strategii – mówi Tomasz Sierakowski, prezes firmy. - Planując budowę nowego obiektu, zależało nam również na kwestiach ekologicznych i postawieniu pracowników w centrum projektu - dodaje. Tym samym charakter budynku odzwierciedla wartości firmy, jest jej idealną wizytówką. Tak jak w przypadku pierwszego biurowca, zadbała o to zaprzyjaźniona pracownia architektoniczna Techno-Arch.

Fasada nowego obiektu stworzona została przy użyciu szkła cool light Saint Gobain charakteryzującego się niską przenikalnością energii, wysoką ochroną termoizolacyjną i akustyczną znacznie wpływając na komfort pracy. Stworzono również rozbudowaną przestrzeń socjalną z przeszkolą kuchnią i wyjściem na taras. Dach o powierzchni 180 mkw. znajdujący się nad częścią biurową został w całości przeznaczony na zielony ogród, zadbano również o minimalizacje zużycia energii i wody przed budynek.

Część biurowa to nowa siedziba Espes Office i rozbudowany showroom mebli biurowych, krzeseł, foteli i wykładzin. W wykończeniu wnętrz zastosowano odważne rozwiązania zestawiając designerskie szkło i aluminium z elegancją drewnianych schodów z klasyczną boazerią w nowoczesnym wydaniu. Ściany to połączenie surowego betonu z zaskakującą fototapetą, wybraną przez pracowników. To jasna, inspirująca przestrzeń, która jest przyjazna zarówno dla pracowników jak i klientów, którzy chętnie do niej zaglądają!