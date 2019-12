Pierwszy hotel marki Accor w Albanii. Czym zaskoczy?

Właścicielem obiektu, który pomieści 130 pokoi, jest albańska firma Bolv-Oil Group. Planowane otwarcie nastąpi w 2021 roku. To pierwszy hotel, który będzie działał pod marką należącą do Grupy Accor w tym kraju. Hotel będzie łatwo rozpoznawalny dzięki jasnemu oświetleniu fasady budynku. W górnej części obiektu znajdzie się wielofunkcyjna strefa dla gości przeznaczona do konferencji, eventów i wystaw, które będą stanowiły połączenie hotelu z biurowcem znajdującym się tuż obok.

Hotel Novotel Tirana zaoferuje gościom ponad 7 000 mkw. nowoczesnej i komfortowej przestrzeni wypoczynkowej i biznesowej. Na wyposażeniu znajdzie się 6 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni ponad 430 mkw. Do dyspozycji będzie także liczące blisko 350 mkw. spa i centrum wellness o wielkości 120 mkw. oraz restauracja. Franczyzobiorcą marki jest Bolv-Oil Group – jedno z największych przedsiębiorstw sektora paliwowego w kraju.

- Pierwszy hotel w Albanii, z którym rozpoczynamy współpracę jako Grupa Accor, to ważny krok w rozwoju naszej oferty w regionie południowo-wschodniej Europy. Dlatego tym bardziej cieszymy się na możliwość działania z Bolv-Oil Group, właścicielem obiektu i solidnym partnerem cieszącym się dużym zaufaniem w kraju. Dzięki kooperacji podmiotów gwarantujących najwyższą jakość, zapewnimy wszystkim odwiedzającym Tiranę w celach turystycznych czy biznesowych nowy wymiar hotelarstwa - mówi Frank Raul, Head of Development Accor Eastern Europe.



- Tirana jest miastem, które rozwija się w szybkim tempie, dlatego przyjezdni szukają hoteli gwarantujących wysokiej jakości usługi. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Grupą Accor, która jest znana z doskonałych rozwiązań w sektorze hotelarskim i usług cenionych przez turystów. Dzięki cennemu wsparciu Accor będziemy mogli zagwarantować gościom hotel o wysokim standardzie i jakości świadczonych usług. Wierzymy, że wysoka jakość jest gwarantem sukcesu w przyszłości, dlatego marka Novotel jest najlepszym wyborem dla pierwszego naszego hotelu w Tiranie - mówi Olsi ÇUKAJ, wiceprezes Bolv-Oil Group.

Tirana jest turystycznym i biznesowym sercem Albanii, które cały czas się rozwija. Nowy hotel powstaje w atrakcyjnej lokalizacji – tuż przy jednej z głównych ulic stolicy Albanii, która łączy miasto z portem, lotniskiem i głównymi miastami w kraju. Dodatkowo centrum stolicy jest oddalone o zaledwie 3 km, a promieniu 100 m powstaje duże rondo. Pozwoli ono podróżującym na skomunikowanie z całym miastem. Dzięki niemu, Novotel Tirana będzie doskonałą propozycją dla wszystkich przyjezdnych w celach biznesowych, jak i turystycznych. Co więcej, obiekt będzie wyróżniał się wyjątkowymi i nowoczesnymi walorami architektonicznymi.

- Hotel będzie łatwo rozpoznawalny dzięki jasnemu oświetleniu fasady budynku. W górnej części obiektu znajdzie się wielofunkcyjna strefa dla gości przeznaczona do konferencji, eventów i wystaw, które będą stanowiły połączenie hotelu z biurowcem znajdującym się tuż obok. Co więcej, wystrój hotelu Novotel Tirana dzięki nawiązaniu do tradycyjnych motywów albańskich zapewni oryginalne i niepowtarzalne wrażenia z pobytu - mówi Olsi ÇUKAJ, wiceprezes Bolv-Oil Group.

Planowany termin otwarcia hotelu to 2021 rok. Tirana to stolica i największe miasto Albanii położone nad 3 rzekami: Lana i Erzeni. Najsłynniejszym zabytkiem jest Meczet Ethema Beja. Inne ważne obiekty kulturalne to Teatr Narodowy oraz Teatr Opery i Baletu.