Pierwszy hotel sieci Barcelo pojawi się w Polsce. Projekt jest wyzwaniem architektonicznym i urbanistycznym

Fundusz private equity Structure Capital wspólnie z Barcelo Group planują otwarcie nowego hotelu czterogwiazdkowego w Poznaniu. Pod koniec października br. spółki podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu. Obecnie w Polsce nie działa jeszcze żaden obiekt sieci Barcelo, a hotel przy ulicy Zielonej jest pierwszym projektem w Polsce, którego powstanie zapowiedziała hiszpańska spółka. - Projekt hotelu jest nie tylko wyzwaniem architektonicznym, ale również urbanistycznym - nadmienia Łukasz Sterzyński, architekt prowadzący z pracowni Easst Architects.

Barcelo Hotel Group jest obecnie największą na świecie siecią hotelową pozostającą w prywatnych rękach. Zarządza ponad 55 000 pokoi w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych na pięciu kontynentach, zatrudnia ponad 33 000 osób. Spółka została założona w Hiszpanii w 1931 r. przez Simona Barcelo i nadal pozostaje w rodzinnych rękach. Do Barcelo Group oprócz hoteli należy również ponad 700 biur podróży działających pod kilkunastoma markami w krajach hiszpańskojęzycznych.

- Jesteśmy przekonani, że dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu funduszu Structure Capital oraz 85 lat doświadczenia sieci Barcelo, hotel osiągnie sukces i na stałe wpisze się w hotelową mapę miasta. Cieszymy się, że inwestor zdecydował się na wprowadzenie nieistniejącej jeszcze marki w Polsce, ale unikalne podejście do rozwiązań biznesowych akurat w wypadku Structure Capital nie powinno dziwić - mówi Dariusz Futoma, prezes Horwath HTL w Polsce.

- Projekt hotelu jest nie tylko wyzwaniem architektonicznym, ale również urbanistycznym. Trójkątna bryła stanowi dominantę ważnej osi urbanistycznej widocznej z Placu Bernardyńskiego. Jednocześnie domyka wnętrze Parku im. F. Chopina oraz parku przy ul. Zielonej, stając się finalnym uzupełnieniem historycznego układu tego obszaru. To trudny, a zarazem ważny dla miasta projekt. Między innymi z tego powodu inwestor zaprosił do współpracy także Politechnikę Gdańską. Ekspertyza przygotowana pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa określiła ramy, w których mogliśmy się poruszać, aby sprostać wymaganiom inwestora, operatora, oraz społeczności lokalnej – mówi Łukasz Sterzyński, architekt prowadzący z pracowni Easst Architects. - Z uwagi na prestiżową lokalizację rozważana jest rytmiczna kamienna elewacja wraz z dużymi przeszkleniami pokoi hotelowych, które pozwolą gościom cieszyć się widokiem na obydwa parki oraz panoramę dawnego Kolegium Jezuickiego. Hotel będzie również otwierał się na potrzeby mieszkańców Poznania, dzięki swojemu zapleczu restauracyjnemu, które będzie stanowić również impuls dla rozwoju nadal trochę sennej części miasta.

- Bardzo się cieszę, że możemy współpracować z grupą Barcelo przy tym projekcie. To świetna firma. Niesamowite dla mnie jest to, że założona przez Simona Barcelo w latach 30. XX w. Spółka, prawie 90 lat później wciąż jest zarządzana przez jego potomków. To największa firma rodzinna z jaką współpracujemy – mówi Alan Szawarski, prezes Structure Capital. - Uważam również, że pojawienie się hotelu akurat tej Spółki to bardzo duża szansa dla Poznania. Do Barcelo Group należy ponad 700 własnych biur podróży, które skupiają między innymi na organizowaniu wyjazdów w formule City Break we własnych hotelach. Ta synergia sprawia, że w każdym mieście, w którym grupa otwiera nowy obiekt znacznie zwiększa się ruch turystyczny. Istotne jest również to, że w wypadku inwestycji na Zielonej nie mamy do czynienia z franczyzą, jak ma to miejsce w wypadku większości marek hotelowych, tylko hotel zarządzany będzie bezpośrednio przez główną spółkę, a to prawie zawsze przekłada się na wyższy standard. Teraz mam tylko nadzieję, że uda nam się uzyskać od miasta pozwolenie na budowę budynku, aby zrealizować ten projekt w takiej formie, jak sobie zaplanowaliśmy.