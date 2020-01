Plac Unii utrzymuje się w czołówce najbardziej zielonych budynków w Polsce

Kompleks handlowo-biurowy otrzymał certyfikat BREEAM In-Use z oceną „Bardzo dobrą”. Tym samym utrzymał się w czołówce najbardziej zielonych budynków w Polsce.

To potwierdzenie zastosowania w obiekcie dobrych praktyk oraz ciągłego rozwoju jego funkcjonalności w z zgodzie z najnowszymi technologiami. Dzięki temu obiekt spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających najemców. Takie wyróżnienie zwiększa także atrakcyjność inwestycji w daną nieruchomość.

- Kompleks Plac Unii to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, a certyfikat BREEM In-Use to potwierdzenie najwyższych standardów, które oferujemy naszym Klientom. Przyznaje się go obiektom, które są przyjazne środowisku i poprzez różnorodne rozwiązania poprawiają samopoczucie ludzi, którzy w nich przebywają - Agata Ryś-Zawistowska, Dyrektor kompleksu biurowo-handlowego Plac Unii.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to wiodąca na świecie metoda oceny zrównoważonego rozwoju dla budynków. Dokonywana jest poprzez zewnętrzną recenzję efektywności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej.

Budynki takie jak Plac Unii, tj. użytkowane przez okres minimum 2 lat mogą ubiegać się o certyfikat BREEAM In-Use. W jego ramach oceniane są zarówno rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku jak i efektywność zarządzania obiektem.

W procesie certyfikacji Placu Unii pod uwagę brane były takie kryteria jak, m.in.: zarządzanie obiektem, zużycie wody, emisja CO2, wpływ użytych materiałów na środowisko, wpływ budynku na samopoczucie i zdrowie jego użytkowników, lokalizacja i rozwiązania komunikacyjne, zarządzanie odpadami, zagospodarowanie przestrzeni czy minimalizowanie zanieczyszczenia środowiska. Kompleks otrzymał końcową ocenę „bardzo dobrą” i utrzymał się w rankingu najbardziej zielonych budynków w Polsce.