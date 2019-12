Po nitce do łódzkiego muzeum

Łódź - miasto, które w XIX wieku przyciągnęło do siebie licznych przemysłowców i skłoniło ich do osiedlenia się oraz budowy fabryk, dziś – w zrewitalizowanej odsłonie – stanowi kierunek wybierany przez turystów z kraju i świata. Obowiązkowym punktem każdej wycieczki jest Biała Fabryka, jeden z największych kompleksów architektury przemysłowej. Mieszące się w niej Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi już w przyszłym roku pokaże swoje nowe wystawy stałe.

REKLAMA

Zaangażowanie miasta, będącego dużym ośrodkiem akademicko-kulturalnym, w rewitalizację obiektów poprzemysłowych przyniosło Łodzi w 2019 roku drugie miejsce w rankingu prestiżowego wydawnictwa podróżniczego Lonely Planet. Wyróżnienie przyznano za przemienianie dawnych fabryk w miejsca służące kulturze, rozrywce i handlowi. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które funkcjonuje w miejscu dawnego przedsiębiorstwa króla perkalu – Ludwika Geyera, doceniane jest za wszechstronność ukazania tematu włókiennictwa. Będące jedną z największych w Europie instytucji o tym profilu – teraz – dzięki wieloetapowej i wartej ponad 15 milionów złotych inwestycji ze środków unijnych, umocni swoją pozycję w czołówce światowych muzeów, oferujących angażujące uczestnika doświadczenie muzealne.

W zmodernizowanych przestrzeniach CMWŁ pojawi się nowa wystawa stała opowiadająca o historii i kontekstach przemysłu włókienniczego. Ekspozycję wzbogaci między innymi interaktywne eksperymentarium, gdzie w praktyce będzie można poznać właściwości różnych materiałów, np. bawełny. Co więcej, każdy będzie mógł doświadczyć tkania lub czesania surowców, a podczas prezentacji zachowanych urządzeń w ruchu poczuje na własnej skórze warunki panujące w dawnej fabryce. Z wykorzystaniem aplikacji multimedialnej będzie można zaprojektować wzory na tkaninie. W Archiwum Dawnego Designu w laboratoryjnych próbnikach znajdą się fragmenty obrusów czy kap, produkowanych w polskich fabrykach, pojawią się też plakaty i logotypy przemysłowe. Ważnym punktem nowej wystawy stałej będzie kontekst mody, którą łódzkie muzeum wzorem najważniejszych światowych instytucji podnosi do rangi dzieła sztuki. Moda zostanie pokazana jako ważny komentarz do aktualnej rzeczywistości. Nowa przestrzeń ekspozycyjna stworzy możliwość prezentacji kolekcji zbiorów umożliwiających prześledzenie procesu włókienniczego od momentu pozyskania surowca do finalnego wyrobu. Jest także szansą na przyjęcie znacząco większej liczby zwiedzających.

Perełką na turystycznej mapie Łodzi, której nie będzie można pominąć, z pewnością będzie stanowiący część CMWŁ odrestaurowany Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, który po remoncie zostanie udostępniony zwiedzającym w całości i całorocznie. Kompleksowa adaptacja nie dotyczyła jedynie samych zabudowań. W nieczynnej dotąd unikatowej willi letniskowej będzie można poznać dawne zwyczaje i formy wakacyjnego wypoczynku. Pozostałe 5 domów wzbogacą nowe ekspozycje, ukazujące wnętrza łódzkich mieszkań i zakładów rzemieślniczych z różnych okresów, od II połowy XIX w. aż po lata 80. XX w. Historia miasta przedstawiona zostanie za pomocą opowieści o ich mieszkańcach – będzie można w nich usłyszeć zebrane historie mówione, relacjonujące codzienność wspomnianych czasów.