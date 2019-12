Praca w kameralnej atmosferze: butikowy biurowiec w Poznaniu

Trend realizowania niedużych inwestycji przeznaczonych na biura widać doskonale w realizacji poznańskiego Palacza Office Center. Ten butikowy biurowiec spod kreski Jakuba Jacuńskiego z pracowni Archi-Projekt oferuje komfort w kameralnej atmosferze.

REKLAMA

Palacza Office Center, projekt Jakuba Jacuńskiego z pracowni Archi-Projekt, to nieduży, czteropiętrowy budynek, w którym każdy poziom ma 290 m kw. powierzchni użytkowej. Ten nietypowy projekt doskonale wpisuje się w trend realizowania niedużych inwestycji przeznaczonych na biura – w budynku swoje siedziby ma zaledwie sześć firm, w tym Duda Development, deweloper odpowiedzialny za całą inwestycję.

Gabaryty budynku były oczywiście uzależnione od wielkości działki, w tym wypadku nie była to jednak przeszkoda – pozwoliło to na stworzenie projektu doskonale wpisującego się w koncepcję firmy, aby powstała tu przestrzeń przyjemna, niemalże domowa. W przeciwieństwie do wielkich biurowców, w których pracują setki czy tysiące osób, w Palacza Office Center panuje kameralna atmosfera sprzyjająca kreatywnej pracy – w całym budynku pracuje zaledwie 140 osób. Brak wydzielonych boksów do pracy (popularnych w openspace’ach) i przyjemnie zaaranżowane wnętrza sprawiają, że panuje tu niemal rodzinna atmosfera – nie ma problemu, kiedy któraś z zatrudnionych osób musi przyjść do pracy z dzieckiem czy psem – i dla nich znajdą się tutaj miejsce i miłe warunki.

Prosty w formie biurowiec Palacza Office Center został zrealizowany w standardzie klasy A. Użytkownicy mogą korzystać z wielu udogodnień, takich jak szybkobieżna winda czy prysznice na każdym piętrze. Budynek wyposażono w systemy zapewniające przyjazne i bezpieczne środowisko pracy – mechaniczną wentylację, kontrolę dostępu i monitoring.

Fasada biurowca została stworzona dzięki systemom aluminiowym Reynaers Aluminium – CW 50-SC i CS 77-HI (okna wychylne do wewnątrz). Wariant HI (High Insulation) zapewnia wysoką izolację termiczną, co chroni budynek przed ucieczką ciepła, jednocześnie duża powierzchnia przeszkleń – od sufitu do podłogi – zapewnia niemal nieograniczony dostęp do naturalnego światła. Niektóre szklane elementy fasady składają się z dwóch części – stałej i otwieranej. Są też przeszklenia trójdzielne – dwie części stałe, jedna otwierana.

Do przestrzeni biurowej prowadzi hol z betonowymi ścianami w industrialnym stylu. Na parterze znajduje się przestrzeń handlowo–usługowa z dużymi zewnętrznymi witrynami, oferującymi nieograniczoną swobodę projektowania i maksymalne nasłonecznienie wnętrz. W Palacza Office Center swoje biura ma sześć firm. Za projekt funkcjonalny i wykonanie odpowiadała firma Forbis Group, która zrealizowała tak nietypowe rozwiązania, nawiązujące do specyfiki pracy inwestora, jak np. odwzorowanie kontenera budowlanego, pełniącego funkcję sali konferencyjnej (koncepcja i projekt pracowni Room Service).

Nieoczywisty dobór kolorów i industrialna bryła budynku sprawiają, że nie można przejść obok niego obojętnie. Konsekwentnie zastosowane formy i rozwiązania gwarantują spójność wizualną, funkcjonalność i komfort pracowników.