Property Design Awards 2020: wybieramy najlepszą przestrzeń publiczną

Park Reduta w Krakowie, I etap Parku Centralnego w Gdyni, modernizacja Parku Wodnego Moczydło w Warszawie, Plac do Radości w Katowicach, a może Open Air Museum w Cieszynie? Która z tych realizacji zdobędzie nagrodę w konkursie Property Design Awards 2020 w kategorii Przestrzeń Publiczna? Prezentujemy je wszystkie.

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie nominowanych w kategorii „Przestrzeń Publiczna”.

Plac do Radości (Echo Investment /RS+)

Zlokalizowany przed galerią handlową Libero, Plac do Radości został zaprojektowany przez architektów z pracowni RS+ Robert Skitek. Jak podkreślają autorzy projektu, głównym jego założeniem było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni przyjaznej użytkownikom. Z uwagi na kształt działki plac został podzielony na dwie części.

Przed wejściem do galerii stworzono przestrzeń, która docelowo ma być miejscem, w której można zorganizować lodowisko, zaparkować foodtrucki czy zorganizować wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty. W drugiej części placu zaplanowano strefę do zabaw i wypoczynku.

Przestrzeń zorganizowano z niemal geometryczną precyzją, w czytelny sposób, w oparciu o siatkę o wymiarach 2x2 m. Od otaczających ulic plac oddzielają przestrzenne betonowe prefabrykaty. Zostały one wykończone na trzy różne sposoby: drewnem, roślinnością lub nawierzchnią mineralno-żywiczną. Niektóre z nich połączono z posadzką poprzez charakterystyczne wywinięcie, które stworzyło swoistą rampę do zabaw użytkownikom rowerów, hulajnóg i deskorolek. Geometria króluje również w drugiej części placu. Tutaj architekci wpletli w naturalne otoczenie z traw i formowanych krzewów drewniane kubiki, w których następnie umieszczone zostały instalacje artystyczne ożywiające przestrzeń, intrygujące przechodniów i zachęcające do zabawy.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi po ogłoszeniu nominacji, tym bardziej, że po raz pierwszy zgłosiliśmy nasze projekty do tego coraz bardziej prestiżowego konkursu. A tu się jeszcze okazuje, że od razu obydwa zgłoszone przez nas projekty zostały nominowane. Dziękujemy! – mówią architekci, którym przyjdzie śledzić rywalizację dwóch projektów własnego autorstwa (zaprojektowane przez pracownię RS+ Open Air Museum Cieszyn również zostało nominowane w tej samej kategorii).

Park Centralny w Gdyni – pierwszy etap (UM Gdynia / Arch-Deco)

Park Centralny w Gdyni, jak wskazuje jego nazwa, znajduje się w samym sercu miasta – nieopodal bulwaru nadmorskiego, w otoczeniu miejskich urzędów, budynków mieszkaniowych, nowo powstających biurowców i gmachu uniwersytetu. Głównym założeniem projektu stworzonego przez pracownię Arch-Deco, było „bezkolizyjne” rozmieszczenie wszystkich funkcji parku (ustalonych przy uwzględnieniu konsultacji społecznych), z poszanowaniem zarówno ukształtowania terenu, jak i znajdującego się na nim drzewostanu.