Przestrzeń dla seniorów dostępna od zaraz

Ścieżka moto-sensoryczna, interaktywna poczekalnia czy wirtualne techniki motywacji? Współczesne rozwiązania dla seniorów mogą mieć różne oblicza, ale zawsze powinny realizować ideę dostępności.

Zmiany demograficzne zachodzące w Europie wskazują, że odsetek seniorów nadal będzie wzrastał i w 2030 r. osiągnie 24 proc. Dane te nie dotyczą jednak tylko europejskiego społeczeństwa. Szacuje się, że do 2050 r. 2 mld ludzi na świecie będzie miało ponad 60 lat. Taka skala problemu, jakim jest starzenie się, zaczyna mieć strategiczne znaczenie dla wielu krajów i staje się ogromnym wyzwaniem zarówno społecznym, jak i gospodarczym.

Jesteśmy w sytuacji, w której starzeją się najliczniejsze pokolenia stanowiące jednocześnie najbardziej wymagające segmenty konsumentów. To grupa społeczna, która będzie coraz lepiej wykształcona i świadoma swoich praw, będzie też chciała jak najdłużej pozostać aktywna i działać w lokalnej społeczności. Już teraz seniorzy zainteresowani są udziałem w różnych formach kształcenia, uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych, w tym w wydarzeniach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym i sportowym. Niestety wiek niesie ze sobą również ograniczenia; badania statystyczne wykazują, że większość tych osób pomimo dobrej sprawności intelektualnej ma problemy z mobilnością, które często wynikają z obniżonej percepcji zmysłów: słuchu, wzroku, a także powonienia czy dotyku.

Wobec obserwowanych zmian demograficznych i nowych potrzeb osób starszych, przedsiębiorstwa zmuszone są do modyfikowania swojej oferty rynkowej. Również przestrzeń publiczna tj. teatry, biblioteki, muzea, restauracje, parki a także domy seniorów muszą ewoluować. Dopasowanie przestrzeni do potrzeb seniorów to spore wyzwanie dla instytucji publicznych i wszystkich, którym zależy na optymalizacji szans w sferze zdrowia, aktywnego uczestnictwa oraz bezpieczeństwa.

Wspólnymi siłami

Po raz pierwszy trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz SWPS Uniwersytet Humanistyczno- społeczny razem z międzynarodową grupą ekspertów łączą siły, by z perspektywy swoich doświadczeń i prowadzonych badań naukowych rozpocząć dialog o dostępności przestrzeni publicznej. Jego głównym celem jest podnoszenie standardu funkcjonowania osób starszych dzięki dostępnym rozwiązaniom urbanistycznym i architektonicznym a także aktywizacja seniorów poprzez terapie zajęciowe. W tym celu do panelu ekspertów zaproszono międzynarodowe grono naukowców z regionu Morza Bałtyckiego specjalizujących się w dziedzinie meblarstwa, designu, technologii informatycznych, robotyki i medycyny. W ramach konferencji wśród inspirujących wykładów znajdą się tematy dotyczące projektowania uniwersalnego, mebli zwiększających dostępność przestrzeni publicznej, roli terapeuty zajęciowego w promowaniu dostępności czy przykłady dobrych praktyk projektowania uniwersalnego.