Przestrzeń do pracy i rekreacji na terenach Stoczni Gdańskiej. Zobacz nową odsłonę Palio Office Park

Już w zeszłym roku realizację wieloetapowego kompleksu biurowego na terenie Stoczni Gdańskiej rozpoczął polski inwestor i deweloper, Cavatina Holding. Łączna powierzchnia projektu będzie liczyła niemal 90 000 mkw. komfortowej przestrzeni do pracy i rekreacji w otoczeniu wody i zieleni. Inwestycja otrzymała właśnie nowy plan zabudowy.

REKLAMA

Palio Office Park to nowoczesny kompleks biurowo-usługowy, który stworzy zespół ośmiu budynków o łącznej powierzchni niemal 90 000 mkw. Najwyższy z obiektów będzie liczył 8 kondygnacji naziemnych, natomiast najniższy 3. Dla zachowania ekspozycji historycznych budynków Stoczni, architekci Cavatina Holding zastosowali płynne przejście między wysokościami poszczególnych budynków poprzez tarasowy układ zielonych balkonów. Dodatkowo na dachu każdego z obiektów pojawi się zieleń ekstensywna oraz zielone strefy relaksu i rekreacji dla ich użytkowników.

Celem zespołu projektowego Palio Office Park, było stworzenie nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy, z zachowaniem szacunku dla historii i uprzedniej funkcji obecnych terenów budowy, a wcześniej Stoczni Gdańskiej. Stąd też decyzja o odtworzeniu pierwotnego układu drogowego, w tym ulicy Malarzy i nawiązanie do stoczniowego układu urbanistycznego. W fasadach wszystkich budynków zaprojektowaliśmy płyty kompozytowe w rudym kolorze przypominające blachę, co doskonale koresponduje z poprzemysłowym charakterem Młodego Miasta. Przed ścianami frontowymi dwóch biurowców pojawią się natomiast wodne lustra ciągnące się prawie na całą długości elewacji. Jest to nie tylko bardzo efektowny zabieg estetyczny, ale też przypomnienie o największym atucie Gdańska czyli bliskości morza i portowych tradycjach Trójmiasta. - podkreśla architekt prowadzący, Michał Koterba, Dział Projektowania Inwestycji, Cavatina Holding.

- Dostarczanie na rynek wysokiej jakości powierzchni do pracy to już standard, dlatego w projektach Cavatina Holding idziemy o krok dalej - dbamy o miastotwórczy charakter realizowanych projektów, ich łatwość wpisania się w otoczenie, bycie integralną częścią ekosystemu nowoczesnego miasta. – dodaje Daniel Draga, Członek Zarządu, Cavatina Holding.

Z myślą o najemcach, w kompleksie przewidziane są liczne lokale gastronomiczne i usługowe, w tym: kantyna, przedszkole z zewnętrznym placem zabaw, placówka medyczna, kawiarnia, sklep spożywczy itp.

Kompleks Palio Office Park będzie wyposażony w system „Integral” czyli nowoczesne narzędzie technologiczne do zarządzania przestrzenią biurową i samym biurem. Rozwiązanie zapewni najemcom budynków dostęp do kompleksowych jak i spersonalizowanych planów przestrzeni, możliwość rejestracji recepcyjnej, zarządzania salami konferencyjnymi i dostępnymi miejscami parkingowymi.

Aktualnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji – budynek A, o powierzchni ponad 16 000 mkw. i 8 kondygnacjach naziemnych. Dla zmotoryzowanych będzie dostępne ponad 270 miejsc parkingowych dla samochodów, natomiast dla miłośników dwóch kółek zaplanowane są miejsca postojowe dla rowerów oraz rozbudowana infrastruktura dla rowerzystów - szatnie i prysznice.

Dzięki zastosowanym energooszczędnym i ekologicznym rozwiązaniom, I etap kompleksu będzie spełniał wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Ponadto Palio Office Park będzie ubiegał się o certyfikat WELL, który otrzymują budynki zapewniające najlepsze warunki dla zdrowia i komfortu ich użytkowników.