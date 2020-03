Przestrzeń publiczna: 5 niezwykłych realizacji z Polski

Może stanowić miejsce integrujące lokalną społeczność, być wizytówką miasta, skłaniać do refleksji i edukować odwiedzających ją regularnie mieszkańców czy chwilowych przejezdnych - przestrzeń publiczna, bo o niej mowa, to przestrzeń z ogromnym potencjałem. Zobaczcie pięć nietuzinkowych pomysłów na jej zagospodarowanie.

REKLAMA

Przestrzeń publiczna to przestrzeń szczególna. Ciekawie zaprojektowane realizacje mają szansę stać się centrum miejskiego życia, miejscem spotkań, katalizatorem wydarzeń socjalnych i kulturowych. Wreszcie, przestrzeń publiczna to także wizytówka - dzielnicy, miasta, kraju. Dostęp do niej mają bowiem nie tylko miejscowi, ale i turyści. Jej wygląd i funkcjonalność może w znacznym stopniu wpłynąć na jakość życia mieszkańców danej okolicy. Przestrzenie takie jak park Highline w Nowym Jorku czy Park Guell w Barcelonie są sławne na cały świat i same w sobie stanowią atrakcję turystyczną. Wreszcie, przestrzeń publiczna może również pełnić rolę edukacyjną, zachęcać do pewnych działań odwiedzających ją mieszkańców, prowokować do dialogu społecznego.

Na mapie Polski jest coraz więcej niezwykłych miejsc w przestrzeni publicznej, które intrygują pomysłem i zachwycają architekturą. Niektóre z nich są niczym instalacje artystyczne, inne pełnią rolę edukacyjną, jeszcze inne... uzdrowiskową.

Open Air Museum Cieszyn / Proj. RS+

Jak zagospodarować wąski, zadrzewiony i dość zaniedbany pas terenu nad stromym brzegiem rzeki, a jednocześnie stworzyć nośnik dla ekspozycji opowiadającej dzieje podzielnego miasta jakim stał się Cieszyn wskutek podziału jaki nastąpił w 1920 roku? Architekci z pracowni RS+ pokazali jak, a przy tym zrobili to w bardzo oryginalny sposób. Najbardziej imponującym elementem stworzonego przez nich projektu są umieszczone wzdłuż granicznej rzeki Olzy podświetlane „Koła Czasu” – elementy małej architektury, które za pomocą znajdujących się na nich kodów QR przekazują informacje o ważnych wydarzeniach w historii miasta, a widziane z drugiego brzegu rzeki, zwłaszcza świecąc o zmierzchu, przyciągają uwagę i zachęcają do odwiedzenia muzeum. Oprócz pełnienia roli swoistego zawołania dla spacerowiczów po czeskiej stronie, „Koła Czasu” są również miejscem odpoczynku, oferując wygodne, drewniane, zadaszone siedziska, na których mogą odpocząć przechodnie.

Tężnia na placu Hallera w Warszawie / proj. Dorota Wachowska (architektura), Marek Kolasa (konstrukcja), Piotr Kurpienik (instalacje wodno-kanalizacyjne)

W Warszawie na placu gen. Józefa Hallera powstała niezwykła inwestycja, wzbogacająca przestrzeń publiczną. Stanęła tam bowiem niewielka tężnia z solanką przetransportowaną z Ciechocinka, stając się uzdrowiskową enklawą w wielkim mieście, a także miejscem spotkań integrującym lokalną społeczność. Konstrukcja wykonana z drewna i gałęzi tarniny, po których spływa solanka ma tworzyć mikroklimat pomagający w leczeniu wielu schorzeń i oczyszczać powietrze. Klimat sprzyjający wypoczynkowi buduje z kolei zagospodarowanie terenu, które poprzedziło budowę tężni - elementy zieleni i małej architektury. Projekt zdobył Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy w V edycji konkursu, w kategorii Nagroda za rozwiązania proekologiczne.