Przestrzeń rozrywki i integracji społecznej - strefa zabaw przy Gemini Park Bielsko-Biała podsumowuje rok 2019

Strefa rozrywki w galerii Gemini Park to największa taka przestrzeń w Bielsku-Białej i jedna z największych na Podbeskidziu. W roku 2019 została wzbogacona o zadaszoną arenę trampolin, plenerowe tory do kręgli, stoły kreatywne z grami zręcznościowymi i logicznymi, a także odnowioną strefę bistro.

Z roku na rok przybywa odwiedzających Park „W DECHE!". 2019 rok pod tym względem był rekordowy dla tej unikalnej strefy rozrywki, która działa przy Gemini Park Bielsko-Biała.

Rekreacyjno-rozrywkowy Park „W DECHE!” może zaliczyć miony sezon do bardzo udanych. Tylko od początku kwietnia do końca października plenerową strefę zabaw odwiedziło ponad 180 tys. osób. Tym samym zanotowano tutaj aż 11% wzrost w stosunku do 2018 roku.

Rekordowe okazały się także wakacje. W lipcu park odwiedziło ponad 48,5 tys. osób, tj. o 69% więcej niż w tym samym miesiącu, ale w roku ubiegłym. Sierpień okazał się jeszcze lepszy. Miesiąc ten zamknął się z liczbą blisko 53 tys. gości i aż 53% wzrostem odwiedzin rok do roku. Skąd ten ruch?

- Przyciąga przede wszystkim unikalność miejsca na rozrywkowej mapie Podbeskidzia. Jest to dziś jedyna tego typu przestrzeń w Bielsku-Białej, która łączy ze sobą rekreację i edukację, zapewniając w jednym miejscu kilkadziesiąt atrakcji dla dzieci w różnym wieku - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

- Ponadto sam park stał się popularnym miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Miejsce to także często wybierane jest na wiosenno-letni relaks, zwłaszcza w niedziele wolne od handlu, kiedy to strefa restauracyjno-rozrywkowa Gemini Park jest otwarta - mówi.

Nie bez znaczenia jest także dynamiczny rozwój całej strefy. - Co roku w parku, mającym dziś aż 10,5 tys. m kw., pojawiają się nowe atrakcje, a sam „W DECHE!” już trzykrotnie na przestrzeni 3 lat był powiększany. Nowości, pojawiające się z każdym sezonem oraz różnorodność atrakcji mają dziś decydujący wpływ na stale rosnącą popularność parku - twierdzi Brączek.

Także w 2019 roku Park "W DECHE!" skusił gości sporą liczbą nowych elementów. Wśród nich można było znaleźć mającą aż 100 m kw. zadaszoną arenę trampolin z aż 20 stanowiskami do skakania, dwa liczące sobie po 15 m plenerowe tory do kręgli, wodną atrakcję "mały hydraulik", a także nowe stoły kreatywne z grami zręcznościowymi i logicznymi. Odnowiono także strefę bistro.

- To dziś największa strefa zabaw w Bielsku-Białej i jedna z największych na Podbeskidziu. Dzięki nieustannemu rozwojowi, w parku można znaleźć już kilkadziesiąt atrakcji o różnej skali i przeznaczeniu. W tym m.in. 12-metrowego goryla-zjeżdżalnię, krokodyla z labiryntem, karuzelę łańcuchową czy piaskownicę interaktywną - wylicza Marcin Ochmański, projekt manager Gemini Park Bielsko-Biała.