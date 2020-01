Przyszłość Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Władze Poznania zapewniają, że Muzeum nie będzie prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miasto zakłada natomiast, że placówka będzie współpracować z Muzeum Narodowym - na przykład organizując na terenie swojej nowej siedziby wystawy jego eksponatów - podaje oficjalny portal miejski Poznania.

REKLAMA

Budowa nowego gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego to inwestycja zakrojona na dużą skalę i ważna nie tylko dla Poznania i Wielkopolski, ale również dla całego kraju. W jej szybkim rozpoczęciu może pomóc dofinansowanie z budżetu państwa. Dlatego Miasto Poznań od początku zakładało współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy realizacji projektu nowej siedziby Muzeum. Nigdy jednak nie było i nie może być mowy o przejęciu - czy to przez Ministerstwo czy to przez Muzeum Narodowe - prowadzenia tej istotnej dla poznaniaków placówki - podaje oficjalny portal miejski Poznania.

Miasto widzi potrzebę ścisłej współpracy z Muzeum Narodowym - powinna ona dotyczyć wspólnego proponowania mieszkankom i mieszkańcom regionu atrakcyjnych i popularnych wydarzeń, np. Nocy Muzeów. Współdziałanie może mieć też formę przygotowywania wystaw w oparciu o eksponaty wypożyczone od partnera. Taka współpraca jest niezbędna, ponieważ obiekt, który powstanie w Poznaniu, już teraz budzi zainteresowanie w całym kraju. Muzeum Powstania Wielkopolskiego w nowej siedzibie będzie placówką o znaczeniu ogólnopolskim, która musi zaoferować zwiedzającym atrakcyjną ofertę historyczną i bogaty program edukacyjny.

Nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować 150 mln zł i zostać otwarta w 2024 roku. Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną gmachu został rozstrzygnięty w lipcu 2019 roku. Zwycięski projekt stworzyła warszawska pracownia WXCA. Zgodnie z założeniami 30 procent powierzchni nowego budynku - czyli aż do 3 tys. metrów kwadratowych - zajmie ekspozycja stała. Na pozostałych 70 proc. powierzchni znajdą się sale do działań edukacyjnych, sala konferencyjna z możliwością prezentacji filmów, magazyny i pracownie konserwacji zbiorów, biura pracowników merytorycznych i administracji, biblioteka, sklepik i kawiarnia. Szacuje się, że frekwencja w nowym muzeum może sięgnąć nawet 100 tys. zwiedzających.