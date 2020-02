Rewitalizacja Kamionka trwa. Powstaje tam duża inwestycja spod kreski HRA Architekci

Rewitalizacja poprzemysłowej części Kamionka trwa. Powstanie tam wielofunkcyjny kompleks z parkiem linearnym i odnowionymi historycznymi budynkami. Autorami projektu inwestycji są architekci z pracowni HRA Architekci.

Na warszawskim Kamionku powstanie wielofunkcyjny kompleks łączący docelowo zespół kilkunastu budynków, w których znajdzie się ok. 900 mieszkań oraz przestrzeń usługowo-handlowa. Osią kompleksu SOHO by Yareal będzie park linearny oddzielający przestrzeń mieszkalną od części komercyjnej, która powstanie w zrewitalizowanych, postindustrialnych zabytkach. Przedstawiciele Yareal wmurowali akt erekcyjny inwestycji wspólnie z wiceprezydentem Warszawy oraz przedstawicielami projektanta i generalnego wykonawcy.

Realizacja projektu SOHO by Yareal oznacza dalszą rewitalizację poprzemysłowej części Kamionka, rozpoczętą dekadę temu. Inwestycja to miastotwórczy projekt zagospodarowania ponad 5 hektarów terenów pofabrycznych, których przeszłość pozostanie obecna w pamiątkowej formie, wkomponowana w nowoczesną zabudowę. Pierwszym etapem realizacji dużego założenia urbanistycznego dla całego kwartału, jest trwająca budowa pierwszego z budynków wielorodzinnych - SOHO 18.

– Soho by Yareal to nasza flagowa inwestycja. Kompleks, którego budowę dzisiaj rozpoczynamy, będzie łączył wiele uzupełniających się funkcji. Pierwszy z budynków - SOHO 18 - to budynek mieszkalny z usługami w parterze. Kolejne będziemy wznosić wzdłuż ulicy Żupniczej oraz od strony ulicy Mińskiej jako uzupełnienie zabudowy. Ten projekt to coś więcej niż kolejne osiedle mieszkaniowe - to starannie przemyślany nowy kwartał miasta czerpiący klimat i inspiracje ze swojego postindustrialnego dziedzictwa. To nowe mieszkania uzupełnione funkcjami usługowo-handlowymi, które będą służyły nie tylko nowym, ale także wszystkim mieszkańcom okolicy, jak i całej Warszawy. Dopełnieniem nowej zabudowy będzie park linearny oraz pieczołowicie odnowione, historyczne budynki, których wartość nie tylko zachowamy, ale będziemy starali się wyeksponować – powiedział dyrektor generalny Yareal, Jacek Zengteler.

– Centralnym punktem kompleksu SOHO by Yareal będzie parkowa oś wschód-zachód, nawiązująca do dawnego przebiegu pofabrycznego układu komunikacyjnego z towarzyszącą zielenią. Ten 200-metrowy park linearny to serce założenia urbanistycznego, miejsce odpoczynku i integracji mieszkańców. Ograniczony ruch samochodowy umożliwi maksymalne wykorzystanie terenu pod rekreację. Zielona oś będzie przechodziła przez cały teren kompleksu, oddzielając część mieszkalną, złożoną z 7 budynków, których wygląd będzie nawiązywał materiałami elewacyjnymi oraz wykończeniem lobby i holi wejściowych do sąsiednich pofabrycznych zabytków. Razem będą tworzyły dobrze skomponowaną całość, dzięki zastosowaniu detali, wykończeń i płaszczyzn z kortenu, betonu architektonicznego oraz cegły – wyjaśnia projektant Soho by Yareal, Błażej Hermanowicz z pracowni HRA Architekci, która stworzyła projekt budowy kompleksu oraz rewitalizacji i zagospodarowania budynków zabytkowych.