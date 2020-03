Już wkrótce zabytkowe centrum Miechowa zyska nowy blask. W planach zrewitalizowanie przestrzeni publicznej centrum i nadanie jej nowych funkcji.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyła się uroczystość przekazania listu intencyjnego na realizację projektu: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie”. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja ścisłego centrum Miechowa, w tym przede wszystkim dwóch reprezentacyjnych placów miejskich: płyty Rynku oraz placu Tadeusza Kościuszki i uczynienie z nich atrakcyjnych i nowocześnie urządzonych wnętrz urbanistycznych. Działaniom tym towarzyszyć będzie estetyzacja układu komunikacyjnego ulic prowadzących do Rynku, tak aby całość tworzyła jednolitą i spójną całość, co do przyjętych rozwiązań materiałowych, estetycznych i elementów małej architektury. Przebudowana zostanie nawierzchnia placów, chodników i dróg w modernizowanej przestrzeni oraz zrewitalizowana zieleń. Powstaną ogrody sensoryczne, pojawia się także nowe trawniki i drzewa.

Łączna wartość projektu wynosi prawie 5 mln zł - podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.