Rotunda powraca na mapę stolicy. W tym budynku zmieniło się praktycznie wszystko!

PKO Rotunda powraca na mapę Warszawy w nowej odsłonie. - Jestem pod wrażeniem konsekwentnego podejścia inwestora do projektu. Co ważne, nowatorska jest nie tylko tu geometria, użycie technologii, ale zupełnie inne podejście do przestrzeni bankowych. W tym budynku zmieniło się praktycznie wszystko. Bank jest na dwóch kondygnacjach, a do tego mamy wspaniałą, ogólnodostępną przestrzeń publiczną nie tylko dla klientów banku, ale dla wszystkich warszawiaków - mówił podczas oficjalnego otwarcia Bartłomiej Gowin, architekt z pracowni Gowin&Siuta odpowiedzialnej za nowy projekt Rotundy. PKO Rotunda będzie otwarta dla wszystkich już 2 grudnia br.

W ramach obchodów stulecia swojego istnienia PKO Bank Polski otwiera zrewitalizowaną Rotundę, będącą jednym z architektonicznych symboli Warszawy i Polski. Nowa Rotunda to 3 tys. mkw. powierzchni na trzech kondygnacjach, konstrukcja stalowa o wadze ponad 500 ton, 1200 elementów tworzących dach i 17 tys. roślin. Nowością jest otwarta dla wszystkich strefa spotkań na poziomie +1 z kawiarnią, miejscem do odpoczynku, pracy i ciekawymi wydarzeniami.

- Jestem dumny, że ponownie oddajemy mieszkańcom stolicy Rotundę, która nie tylko odzyskała swoją świetność, ale także zyskała zupełnie nową jakość. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele osób jest emocjonalnie związanych z tym miejscem, co pokazały konsultacje społeczne, gdy przystępowaliśmy do rewitalizacji. W efekcie powstała wizja nowej PKO Rotundy, która jest nie tylko siedzibą banku, ale także wielofunkcyjną, otwartą dla wszystkich i przyjazną przestrzenią. Zapraszamy klientów do banku przyszłości - nowoczesnego i inteligentnego oddziału, w którym mogą liczyć na obsługę na najwyższym poziomie - mówił Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

- Rotunda pięknie się zmieniła. Chcieliśmy zachować jak najwięcej z jej pierwotnego kształtu, ale jednocześnie sprostać najnowszym trendom, tak aby nasi klienci byli obsługiwani w jak najlepszych warunkach - mówiła Alicja Drozdowska, dyrektor Oddziału PKO Rotunda podczas uroczystego otwarcia w dn. 29 listopada br.

Szklana elewacja robi wrażenie

Bank podjął decyzję o rewitalizacji ze względu na zły stan techniczny budynku. Projekt nowej PKO Rotundy wyłoniono w międzynarodowym konkursie Changing the face, Rotunda Warsaw 2013, a zwycięzcą zostało krakowskie biuro projektowe Gowin&Siuta. Prace nad projektem poprzedziły konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział ponad 10 tys. osób, które zgłosiły 1500 pomysłów na funkcje społeczne budynku. W efekcie powstała nowa Rotunda, która jest nie tylko nowoczesną siedzibą banku, ale także otwartą dla wszystkich i przyjazną przestrzenią. Projekt nawiązuje do pierwotnego projektu Jerzego Jakubowicza, zrealizowanego w 1966 roku, i wzbogaca go o nowoczesne rozwiązania. Przywrócono transparentność szklanej elewacji, utrzymując jednocześnie komfort termiczny wewnątrz budynku. Zachowano kształt charakterystycznego, ząbkowanego dachu budynku, rezygnując jednak z mocnego podkreślenia metalowych elementów konstrukcyjnych. Budynek zachował dotychczasowy kształt, wielkość i elementy charakterystyczne dla architektury modernizmu.